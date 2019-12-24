Кроссоверы Geely отдают со скидкой. С нового года Atlas подорожает

Компания Geely объявила о скидках на свои автомобили. До конца года при покупке кроссоверов Emgrand X7 и Atlas можно сэкономить до 240 000 и 170 000 рублей, соответственно. Однако действует спецпредложение лишь при условии сдачи своего автомобиля в Trade-in.

Кроме того, обе упомянутые модели доступны в кредит по программе Geely Finance. Необходимая сумма выдается в рублях сроком до 7 лет, при этом минимальный первоначальный взнос составляет от 15% стоимости приобретаемого автомобиля, а минимальная ставка – от 0,01% годовых.







Также до 31 декабря 2019 года во всех дилерских центрах китайской марки действует акция «Зимняя резина в подарок». По её условиям каждый покупатель новых автомобилей Geely получает в подарок комплект зимних покрышек.

В финале о грустном – буквально с 1 января 2020 года цены всех комплектаций Geely Atlas вырастут на 30 000 рублей.