Jaguar Land Rover повысит цены на все модели

Анонсируемый рост цен напрямую связан с увеличением в России утилизационного сбора. Напомним, что повышение этого сбора на транспортные средства, утвержденное Правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. Самый значительный рост ставок ожидается в сегменте легковых автомобилей – в среднем 110,7%. При этом для машин с двигателем объемом от 3,5 литров повышение ставки составит 145%. В связи с чем с стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5%. Это касается всех представленных на нашем рынке моделей, за исключением полностью электрического кроссовера Jaguar I-PACE.





