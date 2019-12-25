  • Сегодня: Среда, 25 декабря, 2019
 

 
Новости   25 декабря 2019   

Jaguar Land Rover повысит цены на все модели

Анонсируемый рост цен напрямую связан с увеличением в России утилизационного сбора. Напомним, что повышение этого сбора на транспортные средства, утвержденное Правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. Самый значительный рост ставок ожидается в сегменте легковых автомобилей – в среднем 110,7%. При этом для машин с двигателем объемом от 3,5 литров повышение ставки составит 145%. В связи с чем с стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5%. Это касается всех представленных на нашем рынке моделей, за исключением полностью электрического кроссовера Jaguar I-PACE.

 




Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу