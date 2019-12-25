Subaru Forester в стране логреглана и хаукарля

Клейварватн – Сельяландсфосс – Скогафосс – Вик – Оуфайруфосс – Хауисфосс – Хьяулпарфосс – Гейсир – Тингвеллир – Барнафосс – Хваль-фьорд. Если обычный человек несколько раз подряд произнесёт эти слова, в Кимрах разверзнутся небеса и пойдёт сильнейший ливень. А вот для жителей Исландии это всего лишь точки на карте их маленькой страны, а заодно маршрут нашего пятидневного путешествия по острову на новом Subaru Forester

Ещё недавно этот остров в Атлантическом океане казался нам недоступным и таинственным. Немногочисленные соотечественники, побывавшие в Исландии, могли часами рассказывать об уникальной природе, суровых викингах и Эйяфьядлайёкюдле, если, конечно, им удавалось точно произнести это инопланетное название. Русских туристов останавливали отсутствие прямых авиарейсов и миф о том, что в Исландии всё очень дорого. И если с первым теперь полегче – одна из российских авиакомпаний сподобилась-таки запустить беспосадочные перелёты в Рейкьявик, то вот со вторым… Исландцы – народ суровый и прямой, поэтому они совершенно откровенно говорят, что, если вам не нравятся цены, можете не приезжать.

В самом деле, иногда складывается впечатление, что туристов здесь не любят: толпы чужестранцев вытаптывают тысячелетние мхи, плещутся как бегемоты в термальных источниках и пугают арктических тупиков, которых в Исландии охраняют как национальное достояние. Но бесчинства приходится терпеть, хотя бы потому что это приносит хорошие деньги в бюджет страны, несколько лет назад вынужденной послать подальше своих кредиторов и отказавшейся платить по долгам.

Так или иначе российских туристов стало больше, самолёты летают под завязку, а возле очередного водопада всё чаще громко зовут Виталика, который опять куда-то ушёл. Но мы выбрали другой путь и решили проехать по стране на Subaru Forester с российскими номерами. Слухи о нашей «агрессивности», вероятно, долетели и до Исландии, поэтому поначалу они увидели в нашей экспедиции угрозу для мхов и тупиков. Так что первым, кто нас встретил, был потомок викингов на автомобиле с загадочной надписью Logreglan. Вежливый, но настойчивый логреглановец в течение десяти минут объяснял нам правила поведения на дорогах острова, рассказывал, что выезжать на вулканические пляжи – прямой путь к лютой казни, а штрафы можно оплачивать со скидкой, если делать это на месте и банковской картой.

Скидки положены в день рождения, на Пасху и ещё какой-то национальный праздник, основной смысл которого сводится к поеданию варёной головы барана. Сарказм сарказмом, но исландская полиция, а именно она называется здесь Logreglan, безумно строгая, и любое нарушение карается штрафом в несколько сотен евро. Максимальная скорость – 90 км/ч, а скучающие местные жители любят развлечь себя стукачеством – они с удовольствием сдадут вас логреглану, если вы хоть немного превысите лимит, причём это может быть как на скоростном шоссе, так и на одной из сотен богом забытых дорог к леднику.

Кстати, если вы думали, что в Исландии хорошие дороги, то приготовьтесь к разочарованию. Асфальт есть только на основных трассах, а всё остальное – просёлки, грейдеры с огромными бульниками и узкие дорожки. Сделано это не столько от бедности, сколько из уважения к природе. Ведь любой взмах ковша экскаватора может нарушить её тонкое равновесие. Поэтому опытные гиды и путешественники выбирают для своих поездок как минимум надёжные кроссоверы, а как максимум – монстроподобные конструкции на огромных колёсах, на базе грузовиков или больших американских пикапов. Мы, понятное дело, инструментарием были обеспечены. 600 километров в дороге, русла рек, броды, острые камни и вулканические пески – всё это нужно было осилить вместе с новым Forester.

Говорят, в качестве стимула перед очередным набегом на соседей древние скандинавы применяли отвары из всяких грибов, ягод и мух. Мы же, как истинные покорители неизведанного, использовали для этих целей хаукарль – ферментированное (читай: тухлое) мясо атлантической акулы, которое, чтобы сразу не убежать в комнату для раздумий, принято запивать местным анисовым самогоном. Если вам кто-нибудь когда-нибудь предложит это попробовать даже бесплатно, готовьтесь к настоящему фейерверку впечатлений: от неприятия, слёз отчаяния и молитв до полного умиротворения. Именно в этом состоянии мы и отправились в путь.

Овца — такой же символ Исландии, как и вулканы. Этих животных здесь сотни тысяч

Сделано в Японии

Наш Forester был оснащён мотором 2.5 литра, который после недавней модернизации стал выдавать 185 л.с. и 239 ньютонов момента. Работает мотор в паре с вариатором, над характеристиками которого японские инженеры тоже поработали, и теперь он стал более отзывчивым и быстрым. Само собой, как и любой Subaru в России, наш Forester – полноприводный, а клиренс у него – целых 220 мм.

Что хочется отметить сразу, так это позитивные изменения в интерьере, особенно касающиеся материалов отделки и центральной консоли с большим экраном мультимедиа. Особенно важным является наличие обогрева руля и всех сидений, а для преодоления бездорожья нам очень пригодится знаменитая X-Mode, которая среди прочего имеет режимы работы «снег/грязь» и «сугроб/грязища». Если в целом, то салон автомобиля и его внешность выглядят дороже и более продуманно, чем у предшественника.

Наш Forester проползает под густыми клубами пара геотермальной электростанции

Большинство дорог на нашем маршруте – те самые грейдеры и камни. Здесь очень важна энергоёмкость подвески, которая должна уберечь пассажиров не только от зудящих вибраций, но и от серьёзных ударов по пятой точке. Субаровцы не устают повторять, что их автомобили создают исключительно инженеры, а маркетологи просто грустно поглядывают из-за угла. В случае с подвеской, как и сочетанием двигатель-коробка, этому утверждению вполне можно верить. Сотни километров по стиральным доскам разных форматов не выматывают, а по окончании поездки вас не колбасит мелкая дрожь. Как внедорожник Forester тоже хорош, даже при наличии стандартных шин и отсутствии механических блокировок. Большие ходы подвесок и резвая электроника позволяют «леснику» уверенно ползти по глубоким ямам и рытвинам, оставленным арктическими грузовиками. А любимым исландским упражнением мы единогласно признали скоростное преодоление реки, причём не поперёк, вброд, а по самому руслу.







Даже в таких чапаевских условиях Subaru позволяет держать довольно бодрый темп

В автомобиле стало заметно тише, чем в предыдущей модификации, что тоже прибавляет плюсиков в плане комфорта. Вообще, удивительное дело, но многодневные издевательства, резкие торможения и скольжения по осколкам пемзы ничуть не смутили автомобиль. Не скрипит, не хрустит, а сидевший сзади пассажир, даже когда мы неслись по убитой грунтовке, храпел так, что не спасал Harman JBL с десятью динамиками.

Да, Forester – хороший, многозадачный и современный. Единственным его минусом можно считать высокую стоимость. Ответ на это один: все Subaru для нашего рынка производят исключительно в Японии. Только это обеспечивает достойное качество, а за него, как мы поняли в последние годы, нужно платить.

Глядя на подобный пейзаж, невольно задумаешься о смысле жизни и бренности бытия

В общем, что бы там ни говорили, а единение с природой прекрасно даже в самом малом его проявлении. Когда же оказываешься с ней один на один – это совершенно непередаваемое ощущение. Ощущение того, что ты здесь гость, ноль, жалкий маленький двуногий, вытаптывающий мох, который начал расти за тысячи лет до твоего появления и будет расти даже тогда, когда тебя уже не будет. Исландия на 80 % состоит из заповедников, добывает электричество из гейзеров, а её жители заботливо сортируют мусор и берегут тупиков. Здесь сотни водопадов, полей и кратеров вулканов, но ехать сюда нужно не за этим. Потому что водопады все одинаковые, а долина гейзеров выглядит жалким подобием нашей камчатской. Ехать нужно за спокойствием и давящей на уши тишиной, которая помогает понять своё место на этой планете.

Наша небольшая колонна вызывала большой интерес у исландцев и российских туристов. И те, и другие пытались понять, как мы здесь оказались

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 CVT

Длина/ширина/высота 4625/1815/1730 мм

Колея пер./задн. 1565/1570 мм

Колёсная база 2 670 мм

Объём багажника 505/1775 л

Снаряжённая масса 1 630 кг

Полная масса 2 223 кг

Трансмиссия Вариатор

Тип привода Постоянный полный

Тип двигателя Бензин H4

Объём двигателя 2 498 см3

Мощность 185 л.с.

Крутящий момент 239 Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Независимая

Тормоза пер./задн. Дисковые/Дисковые

Размерность шин 225/55 R18

Максимальная скорость 207 км/ч

Разгон до 100 км/ч 9,5 сек.

Цена от 2 519 900 рублей.

Текст: Максим Ракитин, Фото: компании-производителя

И не забывайте, что наше видео о внедорожниках и кроссоверах можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/user/mediaclub4x4