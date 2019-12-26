Праздничная мастерская в АТЛАНТ-М ТУШИНО

Близится самый волшебный праздник – Новый год! Каждый хочет порадовать своих близких, сделав ему приятный сюрприз. А какой подарок самый лучший? Конечно же, сделанный своими руками.

АТЛАНТ-М ТУШИНО приглашает Вас и Ваших детей 29 декабря с 12-00 до 15-00 на мастер-класс по изготовлению новогодних пряников и елочных игрушек. Обещаем, что у Вас точно появится новогоднее настроение, ведь Вас окутает аромат корицы и имбиря, заворожит блеск елочных игрушек.

Мы уверены, Ваши подарки, сделанные свои руками, будут самыми волшебными в новогоднюю ночь. Всех гостей ждут интересные конкурсы и призы от ведущего.

Пока Ваши дети будут заниматься изготовлением подарков под присмотром профессионалов, Вы сможете обсудить с менеджерами АТЛАНТ-М ТУШИНО выгодное предложение на покупку SKODA и пройти тест-драйв понравившегося автомобиля.

Чтобы праздник запомнился нашим гостям, мы каждому вручим памятную фотографию для Вашего семейного фотоальбома.

Ждем Вас по адресу: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11.







Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим на них по телефону: +7 (495) 780-9-780

АТЛАНТ-М ТУШИНО

Официальный дилер SKODA