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Дилер-клуб   26 декабря 2019   

Праздничная мастерская в АТЛАНТ-М ТУШИНО

Близится самый волшебный праздник – Новый год! Каждый хочет порадовать своих близких, сделав ему приятный сюрприз. А какой подарок самый лучший? Конечно же, сделанный своими руками.

АТЛАНТ-М ТУШИНО приглашает Вас и Ваших детей 29 декабря с 12-00 до 15-00 на мастер-класс по изготовлению новогодних пряников и елочных игрушек.  Обещаем, что у Вас точно появится новогоднее настроение, ведь Вас окутает аромат корицы и имбиря, заворожит блеск елочных игрушек.

Мы уверены, Ваши подарки, сделанные свои руками, будут самыми волшебными в новогоднюю ночь. Всех гостей ждут интересные конкурсы и призы от ведущего. 

Пока Ваши дети будут заниматься изготовлением подарков под присмотром профессионалов, Вы сможете обсудить с менеджерами АТЛАНТ-М ТУШИНО выгодное предложение на покупку SKODA и пройти тест-драйв понравившегося автомобиля.

Чтобы праздник запомнился нашим гостям, мы каждому вручим памятную фотографию для Вашего семейного фотоальбома.

Ждем Вас по адресу: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11.

 



Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим на них по телефону: +7 (495) 780-9-780

 

АТЛАНТ-М ТУШИНО

Официальный дилер SKODA

 


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