Без пробелов. Презентация нового Mercedes-Benz GLB

Знакомство с новым и первым в своём роде кроссовером Mercedes-Benz GLB состоялось в рамках мировой презентации его старшего брата – внедорожника GLS – в американском штате Юта. В наше время кроссоверы стали настолько популярны, что маркетологи чуть ли не каждый день придумывают всё новые и новые сегменты. Так вот, по их задумке, GLB должен заполнить пробел между компактным GLA и GLC, хотя, как ни странно, размер в этом случае не так уж и важен.

Родственные связи

GLB построен на той же переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, что и все компактные кроссоверы компании. Маркетологи посчитали, что GLA больше ориентирован на молодёжную аудиторию, которая редко выбирается за пределы города, а GLB адресован семьям и любителям вылазок на природу большой компанией.

Обвес AMG-Line призван подчеркнуть, что хотя GLB по натуре и семьянин, он молод душой и телом

По длине он уступает более крупному GLC всего 35 мм, по высоте – 56 мм (1834 мм), а вот по высоте, наоборот, превосходит его на 14 мм (1658 мм). Колёсная база модели – 2829 мм против 2699 у нынешнего GLA и 2873 мм у старшего GLC. Но если GLC имеет только пять посадочных мест, то GLB может быть семиместным.

При этом создатели признают, что с комфортом на третьем ряду смогут разместиться лишь пассажиры ростом до 168 см. Я решил проверить это и сумел втиснуться на третий ряд с моими 184 см, подпирая коленями уши, при том что на втором ряду сидели трое взрослых. Очевидно, что на галёрке самое место детям. Там для них здесь предусмотрены крепления Isofix, подстаканники, USB-порты и боковые подушки безопасности.

Возможны варианты

А вот от багажника в семиместном варианте остаётся одно название. Размеры его настолько малы, что их даже не указывают в спецификации. Спинка сидений третьего ряда, по сути, упирается в стекло пятой двери. Зато у пятиместной машины багажник вмещает минимум 560 литров «под полкой». Этот объём увеличивается на 179 литров, если максимально сдвинуть вперёд второй ряд, а в двухместной конфигурации образуется отсек в 1755 литров. Спинка второго ряда разделена на три части (в пропорции 40:20:40), и каждая из них имеет семь положений по углу наклона. Вдобавок можно заказать продольную регулировку сидений, позволяющую сдвигать их вперёд-назад в диапазоне 140 мм. Также среди опций – складная спинка сиденья переднего пассажира – для длинномеров.

Думаю, всем понятно, что совмещение таких разных, на первый взгляд, автомобилей в рамках одной презентации не случайно. Если посмотреть на компактный GLB в пол-оборота сзади, заметно очевидное сходство с флагманом внедорожной линейки Mercedes – GLS. Младший брат отличается, пожалуй, лишь изогнутой подоконной линией в районе дверей второго ряда. Налицо желание компании предложить молодым покупателям автомобиль, который максимально практичен, если говорить о потребительских свойствах, и не так дорог, как GLS.

С такого ракурса кроссовер легко перепутать с флагманом внедорожной линейки Mercedes-Benz GLS. Владельцам GLB такие ассоциации наверняка будут только льстить

Как известно, первое впечатление часто бывает обманчивым. И пропорции GLB, которые на фотографиях выглядели немного неуклюже, на деле оказались весьма гармоничными. Если говорить о характере, то почти все базовые «Мерседес» излучают спокойствие и консерватизм. Тем, кто любит погорячей, уже сейчас доступна заметно более агрессивная AMG-Line, а в скором времени появится и полноценная AMG-версия.







У модификаций с полным приводом свои настройки трансмиссии, которые меняются вместе со сменой режимов движения Dynamic Select. Например, в программе Eco/Comfort распределение тяги по осям составляет 80:20 (спереди/сзади), в Sport – 70:30, а в Offroad муфта привода задней оси играет роль межосевой блокировки и делит момент в пропорции 50:50.

Что имеем?

Интерьер оформлен в том же ключе, что и у всех компактных родственников: виртуальная комбинация приборов, медиасистема MBUX и круглые вентиляционные дефлекторы. К качеству претензий нет. Всё смотрится и ощущается если и не дорого, то уж точно не дёшево. GLB имеет тот же перечень опций, что и родственные модели, включая электропривод передних сидений, массажёр с функцией Energizing, матричные фары Multibeam и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, система способна распознавать голосовые команды, а некоторыми функциями можно управлять даже при помощи жестов. За доплату водителю предлагают 10-дюймовый дисплей и очень дорогую аудиосистему Burmester.

Даже в младших моделях Mercedes-Benz качество салона остается на довольно высоком уровне, а фирменная система MBUX последнего поколения всегда найдет, чем удивить

У базового Mercedes-Benz GLB 200 бензиновый турбомотор 1.3 л (163 л.с.) и роботизированная коробка передач 7G-DCT. Остальным версиям, а это бензиновая GLB 250 (2.0 л, 224 л.с.) и дизельные GLB 200 d (2.0 л, 150 л.с.) и GLB 220 d (2.0 л, 190 л.с.), положен новый восьмиступенчатый «робот» 8G-DCT, который дебютировал на B-классе. Механическая коробка передач пока даже не заявляется. Самые простые версии имеют только передний привод.

У опционной трансмиссии 4Matic – многодисковая муфта подключения задней оси, всегда работающая с преднатягом и даже в самых расслабленных ездовых режимах Eco/Comfort назад подается 20% тяги. Дополнительно можно заказать Off-Road Engineering Package – набор, включающий внедорожный режим электроники, системы помощи при спуске и старта на подъёме, красивую визуализацию положения колёс на экране медиасистемы, а также широкоугольный режим света фар Multibeam (он активен до 50 км/ч). Кстати, даже самый простой Mercedes GLB имеет заднюю независимую подвеску – дешёвая балка от A-класса не применяется в принципе. А ещё можно заказать адаптивные амортизаторы.

Главной производственной площадкой нового кроссовера станет завод COMPAS в мексиканском городе Агуаскальентес, где уже выпускаются седаны A-класса. Машины для китайского рынка будут производить на совместном предприятии Beijing-Benz. В Германии модель появится к концу нынешнего года, а у нас продажи стартуют в 2020-м, при этом локализация не запланирована. Рублёвая стоимость GLB пока неизвестна и будет объявлена ближе к началу продаж.

Текст Алексей Дмитриев, фотографии компании-производителя

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