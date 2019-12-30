Новый Jeep Compass. Ближе к природным оттенкам

Кто из нас не помнит первое поколение Jeep Compass, этого уродца в стиле кибер-панк. Такое, пожалуй, захочешь — не забудешь. Я много на нём поездил и, надо сказать, несмотря на внешний вид вёл он себя вполне достойно. И думаю, вы догадываетесь почему. Потому что по сути в нём было не так уж много от Chrysler. Его создавали в тесном партнёрстве с двумя другими компаниями – Hyundai и Mitsubishi. Жаль только, что эта весёлая компания довольно быстро разбежалась.

Спасение или охмурение?

Отделка первого Compass была выполнена из самых отстойных материалов, какие только нашлись на планете. Отвратительный пластик передней панели и дверей, плюс обивка потолка и стоек из жуткой на ощупь синтетики. Создавалось впечатление, что её сделали из смеси пенопласта и стекловаты. В общем, интерьер, как и экстерьер первого кроссовера Chrysler были, мягко говоря, на любителя. Но потом случилось чудо и дизайном Compass занялись итальянцы. Он сразу же приобрёл нормальный вид и стал дарить владельцам приятные тактильные и визуальные ощущения. Даже палитру цветов отделки салона приблизили к природным оттенкам, чтобы понравиться клиентам, проводящим много времени на свежем воздухе и предпочитающим всё натуральное.

Короткий задний свес, превосходная геометрия, очень достойный дорожный просвет. Что еще нужно для неспешного воскрешения офф-роуда?

Кстати сказать, итальянцы были далеко не первыми, кто спасал Chrysler. Американцев постоянно кто-то выдёргивал из пропасти. То собственное правительство, то крупные фондовые спекулянты, то Mercedes-Benz. В результате, даже возникла версия, что компания регулярно попадает в долговую яму вовсе не по воле рыночных стихий, а просто прикидываясь мёртвой, чтобы охмурить очередного инвестора (надеюсь, люди из Fiat это не прочтут). Но это, конечно же, байки.

Идеальная геометрия

Как бы там ни было, но после всех трансформаций обновлённый Compass выглядит эдаким итальянским модником, с кучей заимствованных у соседей идей. Так, например, шайбу Terrain Responce… Ой, простите, оговорился, Jeep Selec-Terrain, подсмотрели понятно у кого. Так же, как и внедорожный круиз-контроль Crawl Control… Ой, извините, хотел сказать Selec-Speed Control. Нельзя сказать, что это недостаток. Сегодня все кроссоверы так или иначе похожи друг на друга. Да и не только кроссоверы. При этом у Jeep хватает и личных достижений, которыми он вполне может гордиться. Это, правда, касается только версии Compass Trailhawk. У неё стальные листы защиты днища, крюк фаркопа и передние буксировочные крюки, окрашенные в красный цвет…

Американец неплохо смотрится в любом окружении. Даже чисто европейском

Но главное в другом. Угол въезда 30 градусов, угол съезда 33,6 градуса и угол преодолеваемой рампы 24,4 градуса. Дорожный просвет 216 мм. Это очень круто и не только из-за цифр. Фишка в том, что Compass Trailhawk имеет шильдик Trail Rated, то есть на нём можно пройти трассу Рубикон (Rubicon Trail) – один из самых культовых внедорожных маршрутов, проложенный в горах Сьерра-Невада. Конкуренты ничем подобным похвастать не могут. Разумеется, Рубикон даётся Compass не только по причине хорошей геометрической проходимости, но и особенностей трансмиссии. Точнее одной её важной опции. Американцы придумали симуляцию пониженной передачи. По сути, это растянутая первая с блокировкой перехода на повышенный ряд. Она доступна только в режиме Rock и только на версии Trailhawk.

Так кто же круче?

В остальном Compass мало чем отличается от конкурентов. Напротив, я бы сказал, среди соперников найдутся и более аутентичные по конструкции полноприводники. Конечно, рекламщики Chrysler хвастаются уникальностью решений полного привода и называют их легендарными. Отчасти так оно и есть. И если говорить о кроссоверах, то к легендарным системам полного привода, пожалуй, можно отнести ещё решения от Mitsubishi и Subaru.

Но зачем писать в пресс-релизе, что Compass имеет «функцию принудительного включения постоянного полного привода 4WD Lock». Как будто владельцы не в состоянии отличить электронно-подключаемый привод на основе многодисковой муфты, от настоящего железного постоянного полного привода. Стоило бы с большим уважением относится к энтузиастам бездорожья. Впрочем, старания рекламщиков можно понять. Сегмент кроссоверов динамично развивается. К 2020 году продажи в нём вырастут почти на 20 % и достигнут 7,5 млн. автомобилей. Только в Европе на компактные кроссоверы и внедорожники сегодня приходится 1,6 миллиона продаж в год, а к 2020 году это число превысит 2 миллиона. Такой вот большой кусок пирога.

Вдохновение для яиц

Когда берёшь на тест любой из Jeep, будь готов найти в нём яйца. Компания начала оставлять в салоне «пасхальные яйца» или Easter Eggs, чтобы подчеркнуть близость с участниками крупнейших внедорожных слётов США, таких как Jeep Jamboree и «Пасхальное Jeep Сафари». Они, кстати, проходят каждый год в штате Юта, где живут мормоны, у которых хотя официально и запрещено многоженство, но если очень захочется… Связь пасхальных яиц с многоженством пока не выявлена, но и обратного тоже никто не доказал. На самом деле, яйца — это скрытые элементы дизайна.

Интерьер предельно функционален, хотя и немного скучноват

В Jeep рассчитывают, что клиенты будут неожиданно обнаруживать их в процессе эксплуатации. Такая игра. Можно назвать её игрой с яйцами. Хотите поиграть? В новом Compass она доступна. «Пасхальные яйца» представляют собой графические элементы, напоминающие о наследии бренда, например, фирменной решётке радиатора с семью вертикальными прорезями или о культовых моделях Jeep, таких как CJ. Иногда источником вдохновения для яиц становится природа или тема приключений.

От Москвы до Бреста нет такого места







Мы проехали на Compass из Москвы до Бреста, преодолев примерно тысячу километров. К сожалению, по пути не было ни Рубикона, ни вообще какого-либо офф-роуда. Зато была возможность оценить плавность хода. Производитель акцентирует внимание на неких волшебных подрамниках и задней подвеске с высокорасположенными креплениями амортизаторов. Можем подтвердить, что вся эта хитрая инженерия действительно работает и наделяет автомобиль отличным демпфированием. В пути, правда, не удалось воспользоваться увеличенным вертикальным ходом задних колёс (до 200 мм), поэтому примем на веру утверждения Jeep об эффективности этой фишки.

Итальянские дизайнеры снабдили машину зубастой улыбкой Венома. Или это просто хитрый прищур?

Впечатляет и мотор с технологией MultiAir. Он ведёт свою родословную от 1.4-литрового двигателя, который устанавливался на модель Alfa Romeo Mito. В линейке Jeep его объём 2.4 л, мощность 150-175 л.с. (на выбор), крутящий момент — 229-237 Нм (в зависимости от объёма двигателя). Говорят, этот моторчик, фактически созданный из женской сумочки, является воплощением истинно итальянских творческих решений. Но я, признаться, так и не понял, что это значит. Может быть на холостом ходу он напевает арию из «Риголетто»: «Сердце красавицы склонно к измене и перемене, ла-ла-ла…». Напомню, что все кроссоверы Compass для российского рынка оснащены полным приводом и автоматической 9-ступечатой коробкой передач. АКП разработана совместно с компанией ZF и производится на заводе FCA в США. Цены на Compass стартуют от 2 149 000 рублей.

Технические характеристики Jeep Compass Limited (Trailhawk)

Длина/ширина/высота 4394 (4398) /2033 / 1644 (1660) мм

Колея пер./зад. 1542/1532 мм

Колёсная база 2636 мм

Объём багажника 368/1693 л

Снаряжённая масса 1542 кг

Трансмиссия 9АТ

Тип привода Электронно-подключаемый

Тип двигателя Бензин R6

Объём двигателя 2360 см3

Мощность 150 (175) л. с.

Крутящий момент 229 (237) Нм

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Независимая

Тормоза, пер./зад. Дисковые/дисковые

Размерность шин 235/45 R19

Цена от 2 149 000 рублей

Текст Дмитрий Леонтьев, фотографии компании-производителя