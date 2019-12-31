Ресторанное блюдо в дорогу. Сэндвич с азиатскими нотками

Шеф-повар Макс Погадаев, протеже знаменитого француза Давида Эммерле и выпускник Paul Bocuse Institut, работавший в Plaza Athene в Париже, La Mere Brazier (2 звезды Michelin) и Bistronomia в Лионе, а сейчас возглавляющий кухню известного московского заведения Noor Bar, предложил нам ещё один дорожный рецепт.







На этот раз это сэндвич. Ведь, как известно, именно их чаще всего берут с собой в дорогу. Только сэндвич Макса не имеет ничего общего с традиционным хлебом с колбасой и горчицей. Он провёл столько времени на лучших кухнях мира, что даже банальный бутерброд в его исполнении превращается в кулинарный шедевр. И вот рецепт от шефа – сэндвич с говяжьей вырезкой и лёгкими азиатскими нотками.

Нарежьте вырезку тонкими ломтиками по 5 мм и слегка обжарьте её на сковороде с двух сторон. Добавьте к мясу имбирь, нарезанный соломкой, немного воды, соевого соуса и сахар. Убавьте огонь и тушите несколько минут, пока соус не выпарится. Ломтики тостового хлеба тоже обжарьте с двух сторон. На один ломтик выложите лист салата, томаты, мясо, маринованные ростки бобов и кусочек пармезана, накройте ещё одним листом салата и вторым куском хлеба. Ароматный и вкусный сэндвич готов. Осталось только правильно его упаковать, как следует прижав.

Ингредиенты: тостовый злаковый хлеб – 2 куска, вырезка говяжья – 80 г, соевый соус – 20 мл, вода – 50 мл, сахар – 10 г, имбирь – 10 г, салат романо – 2 листа, сыр пармезан – 15 г, томаты – 50 г, ростки бобов маринованные – 15 г.