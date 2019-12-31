Быстро и вкусно. Блюда на гриле

Стэйк на гриле SteakMaster Redmond

Что нужно купить:

говядина (стейк стриплойн толщиной 3,5 см), 400 г

розмарин

тимьян

перец чёрный свежемолотый

соль

Как приготовить:

1. Мясо за час до приготовления достать из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Натереть стейк перцем.

2. Включить гриль, закрыть крышку и установить режим приготовления мяса. Когда замигает индикатор и прозвучит сигнал готовности к работе, выложить стейк, добавить розмарин и тимьян, посолить. Готовить до желаемой степени прожарки.

3. Готовый стейк выложить на тарелку, накрыть фольгой, оставить на 10 минут.

Медальоны







Что нужно купить:

говядина (вырезка) 400 г

чеснок 10 г

масло оливковое

паприка молотая,

перец дроблёный,

соль морская

Как приготовить:

1.Чеснок измельчить. Мясо нарезать поперек волокон на порционные куски.

2. В отдельной ёмкости смешать паприку, чеснок, оливковое масло, соль и перец, хорошо перемешать, натереть этой смесью медальоны и оставить на 20–30 минут.

3. Включить гриль, закрыть крышку и установить режим приготовления мяса. Когда замигает индикатор и прозвучит сигнал готовности к работе, выложить медальоны. Готовить до желаемой степени прожарки.

4. Готовые медальоны выложить на тарелку, накрыть фольгой и оставить на 5–7 минут.