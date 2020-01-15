Кроссовер Genesis GV80 получил задний привод и дизель

Официальной презентации первого кроссовера Genesis предшествовало столько тизеров и фотосливов, что состоявшееся сегодня формальное представление новой модели трудно считать горячей новостью. Тем не менее окончательный релиз позволяет нам уточнить обретенные ранее знания.

Из утвержденного в Корее документа следует, что модель, получившая обозначение GV80, построена на оригинальной платформе с продольным расположением мотора и базовым задним приводом. Четыре ведущих, с возможностью выбора режимов движения по бездорожью, будут доступны за доплату. Колесная база автомобиля – 2955 мм. Длина, ширина и высота составляют соответственно 4945, 1975 и 1715 мм. Это значит, что корейский премиальный новичок будет выступать в одной габаритной категории с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Однако, в отличие от упомянутых, богатых на двигатели «немцев», арсенал силовых агрегатов GV80 пока состоит из единственного 3-литровго турбодизеля мощностью 278 л.с. работающего в паре с 8-ступенчатой коробкой. Из оригинальностей в оснащении можно отметить опционную адаптивную заднюю подвеску, меняющую жесткость амортизаторов на основе показаний, сканирующей состояние дорожного полотна, передней видеокамеры, активную систему шумоподавления в салоне и центральную, расположенную между фронтальными сиденьями, подушку безопасности.







Продажи Genesis GV80 в Корее уже начались. Минимальная цена моноприводной версии там эквивалентна $57 000, а с полным приводом — $60 000. На рынках других стран, и совсем не исключено, что и в России, машина появится в течение года.