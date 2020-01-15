  • Сегодня: Четверг, 16 января, 2020
 

 
Новости   15 января 2020   

Кроссовер Genesis GV80 получил задний привод и дизель

Официальной презентации первого кроссовера Genesis предшествовало столько тизеров и фотосливов, что состоявшееся сегодня формальное представление новой модели трудно считать горячей новостью. Тем не менее окончательный релиз позволяет нам уточнить обретенные ранее знания.

Из утвержденного в Корее документа следует, что модель, получившая обозначение GV80, построена на оригинальной платформе с продольным расположением мотора и базовым задним приводом. Четыре ведущих, с возможностью выбора режимов движения по бездорожью, будут доступны за доплату. Колесная база автомобиля – 2955 мм. Длина, ширина и высота составляют соответственно 4945, 1975 и 1715 мм. Это значит, что корейский премиальный новичок будет выступать в одной габаритной категории с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

 

 

Однако, в отличие от упомянутых, богатых на двигатели «немцев», арсенал силовых агрегатов GV80 пока состоит из единственного 3-литровго турбодизеля мощностью 278 л.с. работающего в паре с 8-ступенчатой коробкой. Из оригинальностей в оснащении можно отметить опционную адаптивную заднюю подвеску, меняющую жесткость амортизаторов на основе показаний, сканирующей состояние дорожного полотна, передней видеокамеры, активную систему шумоподавления в салоне и центральную, расположенную между фронтальными сиденьями, подушку безопасности.



 

 

Продажи Genesis GV80 в Корее уже начались. Минимальная цена моноприводной версии там эквивалентна $57 000, а с полным приводом — $60 000. На рынках других стран, и совсем не исключено, что и в России, машина появится в течение года.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу