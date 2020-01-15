Inchcape Certified – Ваш новый автомобильный гипермаркет

Для начала стоит рассказать, что же означает понятие «гипермаркет по продаже автомобилей с пробегом». Это большой шоу-рум, где собраны автомобили, которые выкупаются во всех московских автосалонах компании Inchcape по системе Trade-in, а также по схеме выкупа и комиссионной продажи (в Москве под брендами Inchcape и БорисХоф).

Гипермаркет Inchcape Certified – это четырехэтажный шоу-рум, который вмещает 200 автомобилей, а прилегающая территория размером в 3 Га позволяет представить к продаже одновременно 2 000 автомобилей.

Почему же нужно покупать именно у нас?

Во-первых, это забота о техническом состоянии каждого транспортного средства. Все автомобили Inchcape Certified проходят тщательную проверку технического состояния, качественную подготовку к продаже, благодаря наличию цеха подготовки и детейлинга непосредственно в дилерском центре.

Во-вторых, Inchcape Certified предлагает услугу обмена одного автомобиля с пробегом на другой. Гипермаркет предоставляет сервис по дооснащению автомобилей различными опциями и делает возможным приобретение автомобиля в кредит по программам банков-партнеров дилерской группы Inchcape.







В-третьих, клиентоориентированность! Дилерскому центру, работающему по английским стандартам, действительно важно, чтобы Клиент остался доволен и лоялен. Менеджеры профессионально и быстро подбирают автомобиль под любые требования, основываясь на водительском опыте, вкусах и материальных возможностях покупателя. Без сомнения, из 2 000 автомобилей Вы выберете именно свой в Inchcape Certified!

Гипермаркет открыт ежедневно с 9-00 до 21-00 и находится по адресу: МКАД, 44 км (внешняя сторона).

Приятно с Вами познакомиться!