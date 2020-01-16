АвтоВАЗ оценил доработки Лады 4×4 в тридцать тысяч рублей

Начались продажи обновленной Лады 4×4. Напомним, что 3-дверная и 5-дверная версии внедорожника получили иную панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «Эра-ГЛОНАСС» и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. Мотор, коробка передач и трансмиссия остались прежними. При этом автомобиль подорожал на 30 000 рублей.

Минимальная цена 3-дверной модификации теперь составляет 553 900 рублей. Это машина в комплектации Classic c гидроусилителем руля, АБС, дневными ходовыми огнями, передними электростеклоподъемниками и аудиоподготовкой.

Доплатив 27 тысяч рублей за комплектацию Luxe, покупатели получат подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал и 16-дюймовые диски из легкого сплава. А добавив 30 тысяч, еще и кондиционер. Аналогичным набором оборудования, плюс установленные в переднем бампере противутивотуманные фары, оснащена версия 4х4 Urban за 629 900 рублей. Все 5-дверные машины соответственно дороже на 43 тысячи.







Кроме того, у официальных дилеров все модификаций можно дооснастить пакетом «Комфорт». Он включает центральный замок с пультом ДУ, сигнализацию, аудиосистему с разъемами USB и AUX. Стоимость набора: 19 900 рублей для 3-дверных LADA 4х4 и 20 900 – для 5-дверных.