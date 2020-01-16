Новый Porsche Cayenne Coupé в Порше Центр Москва

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Из особенностей новой модели Porsche Cayenne Coupé в первую очередь следует отметить абсолютно уникальную форму задней части кузова, адаптивный задний спойлер, заднее сиденье достаточное для двоих пассажиров и два разных варианта исполнения крыши – в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша. Непревзойденная элегантность благодаря более наклонной линии крыши.

Новый Porsche Cayenne Coupé получил все технические особенности третьего поколения модельного ряда – мощные двигатели, инновационные системы ходовой части, цифровую концепцию индикации и управления, а также широкие сетевые возможности. Выход на рынок начинается с турбированными двигателями мощностью 340 и 550 л.с.

В России цены стартуют от 5 877 000 рублей за Porsche Cayenne Coupé и от 11 013 000 рублей за Porsche Cayenne Turbo Coupé. Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию, которая включает в себя усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

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