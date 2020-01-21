Следующий Land Cruiser, возможно, перестанет быть рамным

За двенадцать лет производства Toyota Land Cruiser 200 пережил не одну модернизацию. Но все апгрейды не отменяют того факта, что на сегодняшний день «двухсотка» является одним из самых пожилых внедорожников на рынке. Судя по публикации в японском издании BestCarWeb, легендарный «крейсер» уже в этом году сменит поколение.

В названном выше источнике утверждается, что новую машину – это будет серия300 – покажут в августе. Ключевой же момент новости в том, что автомобиль престанет быть рамным, а переедет на новую глобальную архитектуру TNGA. Новая основа обеспечит «трехсотке» оптимальный вес и прибавку пространства в салоне. В зависимости от спецификаций и рынков Land Cruiser будет иметь от пяти до восьми посадочных мест.







Речь также идет о гибридной модификации с бесступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. Что, впрочем, не означает отказа от бензиновых и дизельного ДВС, устанавливаемых на внедорожник в настоящее время.