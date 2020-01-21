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Новости   21 января 2020   

Ford F-150 получил «злой» мотор и шляпу

Ford F-150 5.11 Tactical Edition – новая «заряженная» поделка от Roush Performance. Вид и начинка этого изделия вполне оправдывают его название. Под капотом пикапа – оснащенный нагнетателем 5,0-литровый V8 с отдачей в 650 л. с. и 827 Нм крутящего момента. Легкость дыхания агрегата обеспечивает настроенная выпускная система, а подвеска с амортизаторами Fox добавляют клиренсу пару дюймов. Для опоры на планету 5.11 Tactical Edition использует 33-дюмовые шины General Grabber A/TX LT305/55.

 

 



Желающие приобрести сей аппарат – тираж составит 150 единиц – смогут выбрать не только черные экземпляры, но и окрашенные в Abyss Gray. В комплектацию автомобиля входят жесткий кейс с мультиинструментом, спортивной сумкой и рэйнджерской шляпой. Все доработки и дополнительная экипировка прибавляют к цене базовой версии F-150 Lariat $ 31 000.

 


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