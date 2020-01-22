За пятнадцать лет все Subaru перейдут на электричество

На прошедшей в начале недели конференции Subaru озвучила планы по полной электрификации своей автомобильной линейки к 2035 году. Кроме слов были и примеры – в частности, выполненный в натуральную величину, концепт будущего SUV, разрабатываемого совместно с компанией Toyota.







О своих намерениях создать новую платформу для электромобилей, причем не только компактных кроссоверов, но и машин более крупного размерного D-класса, фирмы сообщили еще в июне прошлого года. Правда, конкретные сроки появления серийных моделей и их технические характеристики ни та, ни другая компании пока не раскрывают.