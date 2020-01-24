Skoda Kodiaq будет служить в «скорой»

Британские парамедики получили в свое распоряжение восемнадцать машин неотложной помощи, построенных на базе кроссовера Skoda Kodiaq. Главными причинами такого нестандартного выбора стали повышенная проходимость и вместительность чешской модели. Наряду с внешней специальной атрибутикой в виде цветографических схем, сирены и мигалки, автомобиль получил ряд существенных доработок в салоне.

Место в багажнике было обустроено для установки кейсов со спасательным оборудованием и лекарственными препаратами. Дисплей штатной информационно-развлекательной системы был перенесен с центра в сторону над перчаточным ящиком. Над блоком климат-контроля, ближе к водителю, утвердился дополнительный экран для работы с диспетчерскими службами.







Стоит, однако, заметить, что для транспортировки больных и раненых специальный Kodiaq не предназначен. В нем лишь три посадочных места — для водителя и пары медиков-спасателей.