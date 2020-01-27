Kia намекнула на новый компактный кроссовер

Этой парочкой официальных тизеров компания Kia намекает о появлении нового кроссовера. Дебют концепта состоится в начале февраля на выставке в Нью-Дели. И как утверждают некоторые источники, готовую к серийному производству машину корейцы могут показать уже этим летом.







Модель известную пока лишь по внутрезаводскому индексу QYi готовят для Индии, но это не исключает возможности её появления на других рынках. Предполагается, что новинка будет более компактной, чем Seltos, продажи которого вот-вот начнутся в России.