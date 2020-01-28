Предназначенная для тяжелого бездорожья Navara скоро в продаже

Обновленный Nissan Navara AT32 выйдет на европейские рынки уже в феврале. Как и ее предшественница нынешняя модификация построена при непосредственном участии фирмы Arctic Trucks и остается самой «внедорожной» версией в семействе.







В базовое оснащение пикапа-вездехода входят алюминиевая защита днища, доработанная подвеска с амортизаторами Bilstein, расширители колесных арок, диски с двумя ниппелями и шины Nokian диаметром 31,6 дюйма. Дополнительно можно заказать электронную блокировку переднего дифференциала и шноркель, позволяющий преодолевать броды глубиной до 80 см.