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Новости   28 января 2020   

Предназначенная для тяжелого бездорожья Navara скоро в продаже

Обновленный Nissan Navara AT32 выйдет на европейские рынки уже в феврале. Как и ее предшественница нынешняя модификация построена при непосредственном участии фирмы Arctic Trucks и остается самой «внедорожной» версией в семействе.

 



В базовое оснащение пикапа-вездехода входят алюминиевая защита днища, доработанная подвеска с амортизаторами Bilstein, расширители колесных арок, диски с двумя ниппелями и шины Nokian диаметром 31,6 дюйма. Дополнительно можно заказать электронную блокировку переднего дифференциала и шноркель, позволяющий преодолевать броды глубиной до 80 см.


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