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Дилер-клуб   30 января 2020   

Porsche Macan c преимуществом до 571 000 рублей

Без сомнений. Без промедления.
Преимущество до 571 000 рублей* при покупке Porsche Macan.
В Порше Центр Москва до 29 февраля 2020 года.

 

Хотите, чтобы новый Porsche Macan стал Вашим?

 

Мы знаем, что поможет Вам сделать решительный шаг навстречу ярким эмоциям.

 

Решайтесь прямо сейчас. А мы поможем аргументированно подойти к выбору.

 

Не медлите и тогда успеете. С Вашим новым Porsche Macan Ваши будни станут еще ярче.

 

Только до 29 февраля 2020 года в Порше Центр Москва.



 

Приобрести Porsche Macan можно с преимуществом до 571 000 рублей*.

 

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.

 

Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 241 59 61 и назначьте встречу.

 

Ждем вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10

www.porsche-moscow.ru


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