Skoda Karoq — официальный старт продаж в России

С 14 февраля автомобиль появится в салонах дилеров, но пока лишь в двух комплектациях. Начальная цена для Ambition составит 1 499 000 рублей, для Style – 1 673 000 рублей. В обоих случаях это будет переднеприводная модификация отечественной сборки со 150-сильным двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой коробкой передач.

В случае с чешской новинкой радует не только классический автомат, но и оснащение. Комплектация Ambition включает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему Swing с 8 динамиками, ESP, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, 3-спицевое кожаное рулевое колесо с кнопками управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки. В Style к перечисленному оборудованию добавится платформа SmartLink, позволяющая подключить смартфон к головному устройству и пользоваться мобильными приложениями, система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя кнопкой, передние парктроники и подогрев руля.

Кроме того, в честь запуска новой модели Skoda создала специальный пакет опций First Edition, который будет предлагаться каждому покупателю KAROQ бесплатно. В комплектации Ambition он включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В пакет для Style входит тонировка задних стекол, ассистент автоматической парковки (параллельно/перпендикулярно).







В качестве опций покупателям будут доступны адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, системы контроля слепых зон и дистанции спереди — Front Assist, ассистент управления дальним светом Auto Light Assist и стояночный дистанционный отопитель.

Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробками передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробками передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.