У внедорожников Nissan появится новый V6

Не удивляйтесь, что на первом фото – старая Navara образца 2004 года! Это действительно она. В США старушка не дождалась смены поколений и продолжает выпускается, несмотря на почтенный (по меркам современного автопрома) возраст. Правда, за океаном пикап называется не Navara, а Frontier, но сути это вообще не меняет.

И именно этот ветеран рамного движения первым примерил полностью новый двигатель! И только потом этот мотор перейдет на другие «Ниссаны».

Новый V6 объёмом — 3,8 литра: у него непосредственный впрыск бензина и полный набор фазовращателей. Если верить пресс-службе японской марки, от прошлой 4-литровой «шестёрки» остались рожки да ножки (а точнее, 7% деталей).







Как видим, рабочий объём стал на 200 «кубиков» меньше. Но мощность выросла — новинка выдаёт 314 л.с., а раньше было 265. Хотя крутящий момент не изменился вообще — в этой графе стоят прежние 381 Н·м.

У пикапа со свежим движком состыкован 9-ступенчатый автомат, а 6-ступенчатая механика и 5-ступенчатый автомат отправлены на пенсию. Как и ключи зажигания: запустить новый мотор можно только нажатием кнопки.

У штатовских дилеров новинка появится этой весной. А вот мы такую штуковину не увидим точно… А жаль: жёстко подключаемый полный привод, к которому прилагаются рамная конструкция и большой мотор мы любим! Или нет?