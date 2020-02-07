Обновился VW Atlas/Teramont (это который больше и дешевле «Туарега»)

Если кто забыл: у «Фольксвагена» есть такой кроссовер, как Atlas – у нас его знают под именем Teramont. А ещё есть укороченный Atlas Cross Sport, который показали полгода назад. Так вот для «коротыша» дизайнеры нарисовали свою внешность – с фарами поменьше и другой решёткой. А теперь этот вариант перенесли на «большой» Atlas.

Плюсом немцы расщедрились на другие бамперы, притом такие пухлые, что длина выросла почти на 8 сантиметров! Хотя Atlas/Teramont без всяких дутых бамперов – машина большая (5 036 мм до рестайлинга).

Что ещё? Задние фонари сохранили форму, но получили другую начинку. А ещё вдоль всего бампера протянули узкий красный катафот (зачем – непонятно, но, как говорится, пусть будет).

Ещё обещают версию R-Line, но её пока не показали. Там будет спорт-обвес, большие колёса (сразу на 20 или 21 дюйм), плюс немного спортивного декора внутри салона.

По моторам – ничего нового. Базовым оставили турбочетвёрку 2.0 TSI (238 л.с.), а варианту помощнее полагается атмосферный VR6 объёмом 3,6 литра (280 л.с.).







Коробка передач – только восьмиступенчатый автомат. Для турбоверсии теперь можно заказать вариант 4х4, хотя раньше она могла быть только переднеприводной.

Остальные обновления – по мелочи. Новый руль, другие приборы, плюс более свежая медиасистема. В «базу» теперь включили функцию автоматического торможения.

У американских дилеров такие «Атласы» появятся через месяц-другой. К нам машина (уже под именем «Терамонт») придёт немного попозже. Но придёт!