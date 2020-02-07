1 000 000 миль на пикапе Nissan (спойлер: ничего не сломалось)

Немецкий Autobild рассказал крутую историю. Американец Брайан Мерфи проехал на пикапе Nissan Frontier один миллион миль (это 1,6 миллиона километров). На всё про всё ушло 13 лет, притом педантичный водила подсчитал, что просидел за баранкой 50 000 часов — это пять лет и восемь месяцев!

В 2007 году машину под работу курьером Мерфи покупал новой. Ему пришлось поменять:

радиатор (на 724 тыс. км),

генератор (на 724 тыс. км),

водительское сиденье (на 804 тыс. км),

помпу (на 970 тыс. км),

сцепление (на 1 289 тыс. км),

цепь ГРМ (на 1 126 тыс. км).

27 января 2020 года одометр остановился после того, как отмотал 999 999 миль. Новый Nissan 62-летнему американцу пока не подарили (такое иногда бывает).







И финальное: средний расход — 9 литров бензина на 100 км. Для справки, у машины 2,5-литровый бензиновый QR25DE (152 л.с.), 5-ступенчатая ​​механика и задний привод.

Как считаете, реально Nissan такой надёжный или экономичный?

P.S. Кстати, вчера мы рассказывали, что старый Frontier первым из «Ниссанов» получил абсолютно новый V6.