Hyundai показала новую «Крету» (но не для нас)

В Индии показали второе поколение Hyundai Creta. Сюрприза не вышло: кроссовер оказался близнецом китайского Hyundai ix25, который появился полгода назад. Правда, для нового рынка дизайнеры придумали новую решётку радиатора.

Салон пока остаётся секретом. Но раскрыть интерьер обещают через неделю-другую, так как тянуть уже некуда – продажи должны стартовать во второй половине марта.

Зато объявлен список моторов-коробок. Базовым заявлен атмосферник 1.5 (115 л.с., 144 Н·м), с которым может быть состыкована механика или вариатор.

А ещё есть турбомоторы: бензиновый 1.4 (140 л.с., 242 Нм) и дизельный 1.5 (115 л.с., 250 Нм). К первому предлагают заказать 7-ступенчатый «преселектив», а ко второму — 6-диапазонный «автомат».







И самое главное: полного привода не будет! И это для Индии считается нормальным: там даже первое поколение «Креты» обходилось двумя ведущими колёсами.

В России Hyundai Creat 2 появится нескоро: как минимум, через 2-3 года. В этом году мы получим рестайлинг первого поколения. И его, понятное дело, будут выпускать, пока оно окончательно не надоест покупателям…

Что скажете, какая «Крета» лучше, старая или новая?