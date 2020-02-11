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Новости   11 февраля 2020   

В России для квадриков и снегоходов придумали свои номера

МВД готовит новую редакцию ГОСТа, который регулирует применение регистрационных знаков для транспортных средств, сообщает «Ъ».

В частности, планируется ввести новые однострочные номерные знаки для владельцев снегоходов. Как они выглядят, пока неизвестно.

Документ подготовлен специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД России и вводит, в частности, новый вид номеров — широкие однострочные знаки для снегоходов и мотовездеходов (180×105 мм).



Напомним, что снегоходы и квадрики регистрируются в Гостехнадзоре. До сих пор владельцы такой техники пользовались только квадратными двухстрочными номерами (размер 190×145 мм) — аналогом мотоциклетных.


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