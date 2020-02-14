Новое поколение Jeep Wrangler: для него уже есть силовые бампера

Для такого внедорожника как Wrangler наличие силовых бамперов – без преувеличения обязательный параметр (даже если вы используете автомобиль только в городе).

Клуб 4х4 предлагает силовые бампера для нового поколения Jeep Wrangler JL.

Такие бампера, помимо своих силовых свойств и функционала, придают автомобилю агрессивный и по-настоящему брутальный вид.

Возможны разные варианты исполнения бамперов. Это короткие и длинные версии, а также исполнение с дополнительной дугой над лебедкой, куда можно установить дополнительный свет.

Большим бонусом является то, что это – алюминиевый бампер, поэтому весит он не сильно больше стандартного. Зато он намного крепче и практичнее!







Этот премиальный бампер имеет полностью сварную цельную конструкцию, в которой применена лёгкая алюминиевая пластина толщиной 6 мм. Этот бампер позволяет устанавливать лебедку усилием до 6 тонн!

Наши бампера допускают использование домкрата типа Hi-Lift. При этом бампер встаёт на стандартные места, предусмотренные заводом-изготовителем. Вес длинной версии бампера – всего 40 кг.

Короткая версия – 67 200 без доставки и установки.

Длинная версия – 76 800 без доставки и установки.

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