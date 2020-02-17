В Россию возвращается Chevrolet!

Эта новость не совсем из мира 4х4… Но мы не могли пройти мимо неё! С марта этого года на российский рынок вернутся массовые модели марки Chevrolet узбекистанской сборки.

Пока это будут легковушки Spark, Nexia и Cobalt. Но нельзя исключать, что вскоре гамму расширят паркетниками (в Узбекистане собирают сразу несколько кроссоверов этой марки). Соответственно, бренд Ravon прекратит своё существование.

Напомним, что GM оставил нас без «Шевроле» и «Опеля» весной 2015-го. Ну, как оставил… Не были свёрнуты только продажи «настоящих» Chevrolet вроде Tahoe и Camaro.







Ещё никуда не делась Chevrolet Niva. Её, кстати, скоро начнут выпускать под маркой Lada: если кто забыл, в прошлом году АВТОВАЗ, наконец, договорился выкупить 50% акций совместного завода GM-АВТОВАЗ.

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