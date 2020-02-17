Новый 7-местный кроссовер: его специально готовили для России

Марка Chery готовится вывести на российский рынок новый 7-местный кроссовер Tiggo 8. Более того, в офисе марки уверяют, что специально готовили модель для наших условий.

Галогенные фары были полностью заменены на светодиодную оптику.

В список оснащения добавлены система дистанционного запуска, бесключевой доступ и электропривод задней двери.

Предусмотрен полный зимний пакет: это обогревы сидений, руля, переднего и заднего стёкол, а также форсунок омывателя.





Мультимедийная система, цифровой дисплей приборной панели и экран климат-контроля полностью русифицированы.

В потолочный светильник встроена система ЭРА-ГЛОНАСС.

Напомним, что Chery Tiggo 8 – одноклассник Skoda Kodiaq. У «китайца» 4,7 метра длины и 7-местный салон: всё, что нужно для большой семьи. Ценники офис марки обещает раскрыть уже скоро.

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