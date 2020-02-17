Hyundai Tucson Rock Edition. Музыкальный центр

Вспомните музыкальный центр из 1990-х… Достаточно мощный, но такой обычный, без особых претензий. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями, озвучивая самые разные события вашей жизни, от утреннего пробуждения до праздничных моментов. В каком-то смысле Hyundai Tucson его аналог в актуальной автомобильной жизни.

И производителю не нужно обижаться на такое сравнение, речь об ощущении, светлом комплименте к корейскому подходу. Напрягите память. Сколько таких центров было у людей в масштабах страны? Прорва! Они при адекватном качестве, удобстве использования и общей надежности завоевали огромное количество покупателей.

Да, на ноги наступала более совершенная аудиотехника, а закоренелые аудиофилы голосовали за ламповые установки, но строгие пластиковые боксы с кассетными деками, музыкальным «кухонным комбайном» и ровным басом озвучили целое поколение. Ничего не напоминает?

Hyundai сейчас теснит конкурентов во множестве классов. Зачастую вполне демократичной ценой, общей надежностью и гарантией 5 лет или 150 тысяч пробега (а это действительно много). Корейские машины колесят от Москвы до Владивостока, Сreta, благодаря совокупности качеств, часто ест на завтрак своих конкурентов, а незабвенный Solaris – разумеется, с бойким таксистом за рулем – кажется довезет вас хоть до Нью-Йорка.

Tucson в специальной версии Rock Edition, конечно, вещь с большей претензией… Но он продолжает гнуть свою линию.

Его дизайн – в лучших последних корейских традициях: то есть свеж, актуален и игрив. Когда кроссовер видишь впервые, то полированные микрогитарки шильдиков версии Rock Edition притягивают взгляд, как магнит! Даже несмотря на самый обычный (белый) цвет кузова.

Может, мы стали слишком консервативными… Но в современном мире всё больше нравится то, что Tucson остается классическим паркетником. То, что его черный пластик практично обрамляет низ кузов. То, под белым капотом Rock Edition нет чахлого турбомоторчика, украденного из малолитражки.

Покупателю версия Rock Edition, в первую очередь, доступна со 150-сильным двухлитровым атмосферником. Более дорогой и мощный вариант – с двигателем 2.4 мощностью 184 л.с (именно он оказался у нас на тесте). Обе модификации оснащаются 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным или передним приводом на выбор.

А чем «рок» отличается от «не рока»? Новая комплектация располагает светодиодными фарами, 18-дюймовыми дисками, складывающимися зеркалами заднего вида, передними датчиками парковки, регулировкой переднего пассажирского сиденья по высоте, своей отделкой салона и эмблемой «Rock» на кузове.

В движении – никаких отличий от обычного «Туссана». Нейтральные реакции, отсутствие интереса к мелким неровностям и стыкам асфальта, разумная энергоемкость… Преодоление ходом пары лежачих полицейских далось упруго, но без излишней грубости со стороны задней оси.

Правда, со временем, становится заметно: чем хуже становится покрытие, тем грубее начитает вести себя подвеска, энергоемкость снижается пропорционально условиям и увеличению скорости. Но пока под колесами федеральная трасса – всё хорошо.

Но главные минусы – в салоне. Точнее, при входе. Не испачкать штаны о грязный высокий порог решительно невозможно! Потому что он, порог, не защищен продуманным уплотнителем. А ещё крышку багажника приходится по старинке дергать рукой, тыкая на первых порах в заглушку, расположенную на месте отсутствующей кнопки закрывания пятой двери.







Что ещё? Вот, например, складка кожи под правой спицей, а слева – все гладко. Или неровная строчка на боковом валике пассажирского сидения. Ладно, музыкальные центры тоже бывали с минимальными огрехами, но это не влияло на их долговечность и надежность воспроизведения хитов от забойных коллективов.

Кстати, музыкальная система в машине всеядна и обладает чистым, пусть и ровным звучанием. И куда важнее, что салон без проблем вместил четверых человек и полный багажник сумок. С подобной загрузкой машины, благодаря нормальному объему и мощности, динамика остается приличной – вам не нужно просчитывать шахматные комбинации, чтобы пойти на обгон очередной фуры.

Передвижение по пересеченной местности даётся относительно легко: 182 мм дорожного просвета – вполне достаточный результат. Но не самые большие хода подвески и упоминавшаяся «адаптивная» энергоемкость заставляют лишний раз сбросить ход. Как говорится, прокрались, и хорошо. К чести машины она несколько раз пробиралась по проселку средней паршивости…

Нужно только помнить, что полноценное бездорожье подобному типу автомобилей почти всегда чуждо. Там, где благодаря умению и навыкам, вы проедете без перегревов трансмиссии, на обратном пути уже можно засесть (и в полней мере ощутить аромат подгоревших фрикционов многодисковой муфты).

Но главные минусы – в салоне. Точнее, при входе. Не испачкать штаны о грязный высокий порог решительно невозможно! Потому что он, порог, не защищен продуманным уплотнителем. А ещё крышку багажника приходится по старинке дергать рукой, тыкая на первых порах в заглушку, расположенную на месте отсутствующей кнопки закрывания пятой двери.

Что ещё? Вот, например, складка кожи под правой спицей, а слева – все гладко. Или неровная строчка на боковом валике пассажирского сидения. Ладно, музыкальные центры тоже бывали с минимальными огрехами, но это не влияло на их долговечность и надежность воспроизведения хитов от забойных коллективов.

Кстати, музыкальная система в машине всеядна и обладает чистым, пусть и ровным звучанием. И куда важнее, что салон без проблем вместил четверых человек и полный багажник сумок. С подобной загрузкой машины, благодаря нормальному объему и мощности, динамика остается приличной – вам не нужно просчитывать шахматные комбинации, чтобы пойти на обгон очередной фуры.

Передвижение по пересеченной местности даётся относительно легко: 182 мм дорожного просвета – вполне достаточный результат. Но не самые большие хода подвески и упоминавшаяся «адаптивная» энергоемкость заставляют лишний раз сбросить ход. Как говорится, прокрались, и хорошо. К чести машины она несколько раз пробиралась по проселку средней паршивости…

Но нужно помнить, что полноценное бездорожье подобному типу автомобилей почти всегда чуждо. Там, где благодаря умению и навыкам, вы проедете без перегревов трансмиссии, на обратном пути уже можно засесть (и в полней мере ощутить аромат подгоревших фрикционов многодисковой муфты).

В целом, машина метко попадает в понятие городского кроссовера. За рулем Tucson быстро освоится любой водитель. Этот автомобиль подкупает своей прозрачностью и простотой реакций, хотя от него не стоит ждать откровений, заводиться он будет ключом, и не поедет по разбитой грунтовке так же быстро и филигранно как Subaru Forester.

Но он справится со всем остальным. Эта машина будет с вами долгое время и не станет просить излишнего внимания к своей персоне. Она подстроится под вас и вашу семью. Может случиться так, что вы и не заметите, как пролетели те самые пять лет и 150 тысяч километров пробега, на которые распространяется гарантия. Знай, крути себе рулевое колесо с подогревом…

Текст и фотографии: Дмитрий Колотилин