Toyota и Lexus пообещали «подорвать рынок угнанных автомобилей»

В течение 2020 года весь модельный ряд Toyota и Lexus в России будет защищен от угона противоугонным идентификатором T-Mark / L-Mark. Он представляет собой маркировку автомобиля микроточками из пленки диаметром 1 мм.

На разные элементы кузова и агрегаты наносится до 10 000 микроточек.

Каждая маркировка — это уникальный PIN-код, завязанный на VIN-номер конкретного автомобиля. Их соответствие можно легко проверить на сайте www.toyota.ru и www.lexus.ru.

Такая маркировка позволит правоохранительным органам и покупателям на вторичном рынке легко определить оригинальный VIN-номер автомобиля и тем самым сверить его «паспортные» и реальные данные:







дату производства,

комплектацию,

двигатель,

цвета экстерьера и интерьера.

Задача идентификатора T-Mark / L-Mark – исключить возможность перепродажи автомобиля на вторичном рынке и кардинально снизить интерес угонщиков к автомобилям Toyota и Lexus.

Эффективность идентификатора уже признана страховыми компаниями: для владельцев автомобилей, маркированных T-Mark / L-Mark, доступны скидки до 15 % на полис каско по риску «угон».

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