«Хантеру» подарили новую жизнь (очередную)

У внедорожника УАЗ «Хантер» появится версия… с электрической силовой установкой. Её будет делать маленькая фирмочка MW Motors из Чехии. Назваться электрический «Хантер» будет MWM Spartan.

Будущий электрокар полностью сохранит узнаваемую внешность, а конструктивные изменения затронут техническую часть.

Вместо бензинового мотора ЗМЗ новинка получит мощный электродвигатель (отдача не сообщается), плюс блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт·ч.

Создатели обещают «уверенные динамические свойства и внушительный запас хода». Геометрические параметры и подключаемый полный привод останутся неизменными.







Сообщается, что автомобили линейки Spartan призваны закрыть собой фактически пустующую европейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств и тому подобных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: