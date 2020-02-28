Новый кроссовер для активной молодёжи: уже скоро — в России

Компания Geely раскрывает подробности двух комплектаций нового кроссовера Geely Coolray. Как отмечает пресс-служба марки, новинка создана для амбициозной и спортивной городской молодёжи.

Цены на новый кроссовер будут опубликованы позже. Но уже сейчас новинка доступна для тест-драйва или предзаказа.

В исполнении Flagship заявлена панорамная крыша, а также двухцветный интерьер. В отделке салона используются матовые металлизированные вставки, а также атмосферная подсветка.

Новинка получит качественную отделку элементов салона из экокожи, а также современную мультимедийную систему — с цветным сенсорным экраном диагональю 10,25 дюймов и шестью динамиками.

Продолжает список система бесключевого доступа, круиз-контроль, а также пакет теплых опций. Кроме того, владельцам кроссовера будет доступна платформа MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон.

В набор электронных ассистентов входят система помощи при парковке, камера кругового обзора и контроль слепых зон.





Комплектация Flagship Sport, помимо вышеперечисленных функций, включает крышу черного цвета, спортивный спойлер, а также черные накладки на боковые зеркала «под карбон».

Geely Coolray будет представлен со 150-сильным полуторалитровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективом.

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