  • Сегодня: Пятница, 28 февраля, 2020
 

 
Новости   28 февраля 2020   

Новый кроссовер для активной молодёжи: уже скоро — в России

Компания Geely раскрывает подробности двух комплектаций нового кроссовера Geely Coolray. Как отмечает пресс-служба марки, новинка создана для амбициозной и спортивной городской молодёжи.

Цены на новый кроссовер будут опубликованы позже. Но уже сейчас новинка доступна для тест-драйва или предзаказа.

В исполнении Flagship заявлена панорамная крыша, а также двухцветный интерьер. В отделке салона используются матовые металлизированные вставки, а также атмосферная подсветка.

HyperFocal: 0

Новинка получит качественную отделку элементов салона из экокожи, а также современную мультимедийную систему — с цветным сенсорным экраном диагональю 10,25 дюймов и шестью динамиками.

Продолжает список система бесключевого доступа, круиз-контроль, а также пакет теплых опций. Кроме того, владельцам кроссовера будет доступна платформа MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон.

В набор электронных ассистентов входят система помощи при парковке, камера кругового обзора и контроль слепых зон.



Комплектация Flagship Sport, помимо вышеперечисленных функций, включает крышу черного цвета, спортивный спойлер, а также черные накладки на боковые зеркала «под карбон».

Geely Coolray будет представлен со 150-сильным полуторалитровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу