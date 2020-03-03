Goodyear показал «вечную» шину (её надо заправлять)

Шинная марка Goodyear показала концепт покрышки нового поколения. В центр такого колеса вставляется капсула, заполненная специальной смесью. Этот полимер через трубки подаётся на протектор и, в итоге, мы всегда имеем совершенно новую шину.

Состав резины можно менять: зимой — один, летом — другой, для выезда на бездорожье — третий.

Шинники часто показывают всевозможные «колёса будущего». Однако Goodyar уверяет, что им вполне по силам довести этот проект до серийного воплощения! Так что лет через 5-7 такие шины вполне могут появиться на прилавках.







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