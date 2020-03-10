У Diamond от «Клуба 4х4» появились эффектные обвесы для Jeep Grand Cherokee

Напомним, что «Клуб 4х4» запустил собственную линию эффектного городского тюнинга Diamond для премиальных кроссоверов. Цель тюнинга – создать автомобиль, подчёркнуто выделяющийся в потоке, учесть вкусы и пожелания клиента, сохранив преимущества кроссовера, его универсальность и комфорт.

Первой работой был белоснежный BMW X5 в кузове F15, а сейчас Diamond от «Клуба 4х4» представляет аэродинамический обвес для Jeep Grand Cherokee.

Для нового комплекта созданы 3 варианта исполнения. Первый – обвес без расширения TYRANNOS. Цена за него начинается от 118 000 рублей, а базовый набор включает передний и задний бамперы (задний – с диффузором), а также насадки на выхлоп по бокам. Полный обвес (его можно заказать за 262 000 рублей) состоит из следующих позиций:

бампер передний;

бампер задний с диффузором;

насадки на выхлоп по бокам или по центру;

задний стоп-сигнал;

решётка радиатора;

сплиттер переднего бампера;

капот;

накладка на верхний спойлер;

спойлер нижний.







Следующий вариант этого же обвеса TYRANNOS отличается расширением кузова. Его стоимость начинается от 186 600 рублей и варьируются в зависимости от финальной комплектации и пожеланий клиента.

Кроме того, в гамме тюнинг-комплектов TYRANNOS есть специальное предложение для уже заряженных автомобилей марки Jeep! А точнее, тюнинг для Jeep Grand Cherokee SRT и Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Для подробной информации звоните нам! Подробности по телефону: 8-499-922-44-44