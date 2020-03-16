Итальянцы придумали для «буханки» крутую начинку

Миланская дизайн-студия Moltomeno.Design разработала проект мобильного комплекта, который позволяет за полтора часа сделать из обычного микроавтобуса УАЗ кемпер, установив спальную и кухонную зоны.

Концепт называется Matrioska: в него входит кровать со спальным местом 120 x 200 см. В сложенном виде она выполняет функцию обеденного стола на четырёх человек.

Также предусмотрен кухонный блок. Он включает газовую варочную панель, раковину, резервуар для питьевой и технической воды, а также холодильник объемом 65 литров. Плюс есть отсеки и шкафы для хранения вещей.







В разобранном виде система упаковывается… в чемодан размерами 75 x 80 x 175 см. С холодильником весь набор стоит €9000 (735 000 рублей). Для справки, в России сама «Буханка» стоит даже дешевле — 730 тысяч.

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