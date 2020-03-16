  • Сегодня: Понедельник, 16 марта, 2020
 

 
Новости   16 марта 2020   

Итальянцы придумали для «буханки» крутую начинку

Миланская дизайн-студия Moltomeno.Design разработала проект мобильного комплекта, который позволяет за полтора часа сделать из обычного микроавтобуса УАЗ кемпер, установив спальную и кухонную зоны.

Концепт называется Matrioska: в него входит кровать со спальным местом 120 x 200 см. В сложенном виде она выполняет функцию обеденного стола на четырёх человек. 

Также предусмотрен кухонный блок. Он включает газовую варочную панель, раковину, резервуар для питьевой и технической воды, а также холодильник объемом 65 литров. Плюс есть отсеки и шкафы для хранения вещей.



В разобранном виде система упаковывается… в чемодан размерами 75 x 80 x 175 см. С холодильником весь набор стоит €9000 (735 000 рублей). Для справки, в России сама «Буханка» стоит даже дешевле — 730 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу