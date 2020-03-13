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Новости   13 марта 2020   

Skoda Karoq теперь можно купить и в «базе»

Skoda открыла для заказа базовую версию кроссовера Karoq под названием Active. Стоит такая машина 1 387 000 рублей, но их выпуск стартует только через полтора месяца, а в продаже они появятся примерно перед майскими праздниками.

Приятным бонусом станет бесплатный пакет First Edition. В него входят климат-контроль, задний парктроник, противотуманки, датчики света и дождя, поясничные упоры на передних креслах и автозатемняемое салонное зеркало.



Но без всех этих опций стандартная комплектация Active включает:

  • четыре подушки безопасности,
  • антипробуксовочную систему;
  • кондиционер,
  • подогрев передних сидений,
  • медиасистему,
  • электропривод и обогрев зеркал,
  • электромеханический «ручник»,
  • стальные 16-дюймовые колеса.

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