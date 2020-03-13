Skoda Karoq теперь можно купить и в «базе»

Skoda открыла для заказа базовую версию кроссовера Karoq под названием Active. Стоит такая машина 1 387 000 рублей, но их выпуск стартует только через полтора месяца, а в продаже они появятся примерно перед майскими праздниками.
Приятным бонусом станет бесплатный пакет First Edition. В него входят климат-контроль, задний парктроник, противотуманки, датчики света и дождя, поясничные упоры на передних креслах и автозатемняемое салонное зеркало.
Но без всех этих опций стандартная комплектация Active включает:
- четыре подушки безопасности,
- антипробуксовочную систему;
- кондиционер,
- подогрев передних сидений,
- медиасистему,
- электропривод и обогрев зеркал,
- электромеханический «ручник»,
- стальные 16-дюймовые колеса.
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