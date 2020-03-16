Chery Tiggo 4. Вишенка, торт и немного дёгтя

Прежде всего он очень красив в статике. Определённо, китайские кроссоверы сегодня выглядят порой лучше, чем корейские и европейские. Он настолько ладно сложен, что нет смысла описывать – фотографии отлично передают точёный экстерьер, каждая деталь которого – бальзам на душу взыскательного ценителя гармонии. И даже фронтальная эмблема не режет глаз. Это большое достижение для автомобиля из Поднебесной, в которой до недавнего времени существовало неписаное правило: чем меньше свободного пространства на радиаторной решётке, тем лучше.

Внутри и красиво, и удобно. Отличные сиденья с регулируемым поясничным подпором, мягкая обивка всюду, куда дотягивается рука – качество, качество и ещё раз качество. Без этого приличную машину сегодня не продать, и создатели Chery Tiggo 4, похоже, это понимают, непрерывно совершенствуя продукт. Это уже второе поколение кроссовера, причём рестайлинговое. С первым его не связывает ровным счётом ничего. Платформа новинки – T1X, единая с Tiggo 7, что неудивительно, ведь «четвёрка» – это всего лишь слегка укороченная «семёрка» с большим количеством электронных систем.

Платформа, разработанная Chery Jaguar Land Rover (совместное предприятие, созданное в 2012 году) и Qoros, даёт заметное увеличение пространства в салоне.

Подвеска – спереди Макферсон, сзади – многорычажная. Автомобиль моноприводный – полного нет ни в одной из комплектаций. И не планируется. Кстати, комплектаций всего четыре. Первые три – Start, Comfort и Techno – появились на российском рынке вместе с презентацией модели в августе 2019 года, четвёртая – премиальная Cosmo – немного позже. В отличие от механики с вариатором у начальных версий, на ней стоит робот DCT6 с двумя сухими сцеплениями и мотор в 147 л.с. Мотор турбированный, полуторалитровый, очень резвый и экономичный.

На версиях попроще и двигатель поскромнее – двухлитровый 122-сильный. Все моторы работают на 92-м бензине, что должно расширить количество потенциальных покупателей, живущих за пределами крупных мегаполисов. Кроме того, по сравнению с ранее представленными версиями в Cosmo усовершенствованы детали интерьера, изменён дизайн центральной консоли, добавлены дефлекторы для второго ряда.

Кроссовер Chery Tiggo 4 оборудован электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold, электроусилителем руля и шестью подушками безопасности. Ручник самостоятельно сбрасывается при трогании с места, но только в случае пристёгнутого водительского ремня – такая вот забота о безопасности. А в качестве украшения – три цвета подсветки полностью жидкокристаллической приборной панели (красный, белый и синий).

Автомобиль хорошо подготовлен к морозам. Полный зимний пакет включает обогрев рулевого колеса (всей его поверхности), электрообогрев лобового стекла, передних и задних сидений (быстрый и равномерный), форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Мультимедиа по шнурку USB может связываться с Android и проецировать на экран актуальную информацию (может, она и может, но, видимо, электронные примочки решили объявить нам забастовку – система соединилась с трудом, с третьего раза, напрочь выключив радиоприёмник.

Зато на центральном дисплее появился «Яндекс.Навигатор»). Справедливости ради, машина неплохо укомплектована и обычными электронными помощниками. Камера заднего вида с парктроником, ассистент движения на спуске, переключатель режимов «Спорт» и «Эко». Правда, камера чёрно-белая, картинка с неё в тёмное время не слишком информативна, зато цветные линии разметки динамичные и парктроник безупречен.

Смарт-браслет охватывает все функции, доступные для ключа дистанционного управления. Кроме того, он следит за частотой пульса и сном, индицирует напоминания и выдерживает погружение под воду на глубину до 30 метров. Мотор запускается кнопкой со смарт-браслета с заявленной дальностью в 20 метров, но в реальности она достигает 9 этажа и более чем 50 метров. Доступ в салон тоже бесключевой.







Справа от центрального дисплея установлена камера бесконтактного управления тремя выбранными функциями. Есть три варианта жестов – вправо-влево, вращение по и против часовой стрелке, приближение. Первый запрограммирован на смену радиостанций, второй – уровня громкости, третий включает климатическую установку. Минус в том, что случайные движения руками могут быть истолкованы камерой как сигнал к отключению отопления. А поскольку на ходу шума его вентилятора не слышно, то о выключении «климата» водитель узнаёт только по синеве пальцев рук и сосулькам на усах и бороде.

На наш взгляд, эту систему лучше просто отключить. Тем более, что и перенастройка станций при помощи жестов работает тоже через раз. Только регулировка громкости распознаётся более-менее сносно. Учитывая, что все функции дублированы кнопками и на центральной консоли, и на руле, распознающую жесты камеру вместе с её тревожно мерцающим тёмно-красным индикатором можно причислить к усложняющим жизнь арт-объектам.

Немного удивляет и то, что электроподогрев лобового стекла доступен только из меню на центральном дисплее, при том что и направления обдува, и сам обдув, и его температура управляются кнопками на центральной консоли. И, кстати, руль не регулируется по вылету, только вверх-вниз. Впрочем, на этом критика придирчивого эксперта заканчивается, потому что в остальном машина, безусловно, хороша.

Расход в комбинированном режиме, поначалу превышавший 11,5 л, в режиме «Эко» падает до 7 л. Подвеска хорошая, плотная и на гладком асфальте проходит лежачих полицейских не хуже именитых корейцев. Кто-то из авторитетных интернет-экспертов писал, что она тряская, но доводили её в Lotus Engineering и, надо сказать, сделали это отменно. На асфальте Tiggo 4 рулится не хуже иной легковушки – кренов нет, лежачих полицейских глотает на раз. Тормозит тоже без нареканий.

От чего мы ждали подвоха, так это от сухого робота. Уж очень часто такие агрегаты грешат разнообразными рывками и дрожанием. При интенсивном разгоне у коробки сбоев нет – всё переключается оптимально по оборотам, быстро и плавно. Есть мелкое подрагивание в пробке после получасового дёргания в режиме старт-стоп, но настолько несущественное, что им, ей-богу, можно пренебречь. Но это не всё – у неё есть ручной режим, в котором преселект демонстрирует максимум, на который способен. И вместе с турбомотором они образуют очень азартную пару. Причём настолько хорошо сбалансированную, что можно увлечься и не заметить, как расход бензина снова отправится к отметке 11 л/100 км.

Что ж, так и должно быть в современном автомобиле – хочешь экономить, включай зелёное «Эко» и медитируй, хочешь драйва – врубай «Спорт», но, будь добр, прибавить к расходу плюс четыре литра. Что это, неужели нас восхищает китайская инженерия? Не может быть! Хотя, и правда, повод для восхищения есть. Тем более что всё это не совсем китайское. Скорее, результат коллаборации с лучшими компаниями мира.

Что ещё запомнилось? Отличный интерфейс приборной панели. Простое и понятное управление с руля. Обилие показаний бортового компьютера, по загадочной причине недоступное не только корейским соседям, но даже некоторым японцам. Хотите только скорость цифрами? Пожалуйста! Желаете видеть сразу и расход, и пройденный путь, и остаток топлива? Не проблема! Круиз-контроль? Всё просто и понятно. А ещё тишина в салоне (хорошая звукоизоляция), солидный звук закрывающихся дверей и объёмный багажник. Ну и дорожный просвет в 190 мм – главное оружие монопривода на бездорожье.

И ещё одна деталь. У меня есть хороший знакомый, продвинутый автомобилист, мнением которого я дорожу. Когда я показал ему Tiggo 4, он, подробнейше исследовав машину, резюмировал: «Нет, извини, всё-таки я за корейцев». (Сам он передвигается на KIA Sorento.) А я вспомнил, как лет десять назад, когда у него была подержанная Toyota RAV4, он, точно так же исследовав только появившийся KIA Spotage третьего поколения, изрёк: «Нет, прости, я всё-таки за японцев». А через месяц приехал на точно таком же Sportage, какой впервые увидел у меня. К чему это я? Да к тому, что, похоже, в Chery всё делают правильно, и, может быть, через полгода я увижу своего приятеля на ладно скроенном Chery Tiggo.

Текст: Евгений Хапов, фотографии компании-производителя