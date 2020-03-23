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Новости   23 марта 2020   

Chevrolet Niva сменит прописку (и станет качественнее)

В конце прошлого года АВТОВАЗ полностью выкупил совместное предприятие GM-АВТОВАЗ, включая его единственный завод. На этом заводе мощностью 98 тысяч машин выпускают единственную модель Chevrolet Niva.

По всей видимости, сборку машин вскоре перенесут на конвейер АВТОВАЗа.

По информации портала Лада.онлайн, по третьей нитке вазовского конвейера уже прогнали кузов «Шевроле Нивы» — пока без сборки. Это значит, что линию «примеряют» под новую модель.

Что касается самой линии, то её 6 лет назад модернизировали по требованиям альянса Renault-Nissan, чтобы запустить здесь производство Lada Vesta. Однако выпуск «Весты» перенесли на Ижевский автозавод.



В итоге, третью нитку загрузили сборкой «Приор» и Lada 4×4. Так как современный конвейер защищён от ошибок сборщиков, обе модели стали заметно качественнее. А значит, есть шанс, что и Chevrolet Niva на новом месте станет лучше.

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