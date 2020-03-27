Новый способ «владения» автомобилем: теперь и за пределами столиц

Hyundai Mobility – это первый в России сервис онлайн-подписки на автомобили. Он позволяет арендовать автомобиль Hyundai на любой срок (от одного дня до года) и использовать его как свой собственный.

Транспортный налог, страхование, техническое обслуживание, сезонные шины, круглосуточная помощь на дорогах и некоторые автомобильные аксессуары, например, детское кресло, уже входят в стоимость подписки.

Чтобы зарегистрироваться в сервисе, нужны только паспорт и права. Внесение залога и первоначального взноса не требуется. Сейчас клиенты могут выбрать один из двух тарифов: Country (посуточная аренда) или Freedom (подписка от месяца до года).

Автомобиль, забронированный по тарифу Country, будет полностью подготовлен для пользователя уже через 4 часа после оплаты, а по тарифу Freedom – через 2 дня. Позже в этом году в Hyundai Mobility появится дополнительный тариф почасовой аренды City.







В программе ранее участвовали только Москва и Санкт-Петербург. А сейчас присоединятся еще шесть крупных городов России:

Нижний Новгород,

Казань,

Ростов-на-Дону,

Краснодар,

Сочи,

Симферополь.

В проекте Hyundai Mobility – 29 дилерских центров, 18 из которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге. В Краснодаре добавились 3 дилера, в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону – по 2, а в Сочи и Симферополе – по одному.

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