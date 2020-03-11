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Новости   11 марта 2020   

Hyundai Creta после обновления: опубликованы цены

Кроссовер Hyundai Creta, которому скоро исполнится 4 года, пережил обновление. Правда, рестайлинг оказался скромным: из внешних отличий виден лишь новый рисунок решётки радиатора (со множеством ячеек вместо горизонтальных брусьев). На заднем бампере появилась иная накладка, а салон вообще остался прежним.

Набор моторов, трансмиссий и даже перечень комплектаций менять тоже не стали. (Хотя версия Travel, дополненная пакетами Advanced и Style, теперь вынесена отдельно и называется Style.)



Цена базовой версии выросла на 3 тысячи рублей (от 975 000), хотя остальные машины подорожали от 5 до 15 тысяч. Интересно, что комплектация Comfort со 150-сильный двухлитровым мотором, напротив, подешевела на 15 тысяч (от 1 215 000).

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