В России отменили техосмотр для машин до 4 лет

Госдума приняла закон, который меняет порядок прохождения обязательного техосмотра. От этой процедуры полностью освобождаются авто младше 4 лет, сообщает ТАСС.

Теперь легковые автомобили от 4 до 10 лет должны проходить техосмотр каждые 2 годы, и только машины старше 10 лет — ежегодно.

До этого проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от 3 до 7 лет, а легковушки старше 7 лет — раз в год. Полностью от процедуры освобождались машины младше 3 лет.







Вдобавок депутаты перенесли вступление закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диагностических карт. Он должен был начать действовать 7 июня.

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