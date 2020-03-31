Suzuki Jimny: выставляем старый против нового (большой тест)

В прошлом году на нашем рынке появился новый Suzuki Jimny. То есть не какой-то рестайлинговый, а совершенно новый, четвёртого поколения. Как теперь принято говорить, all new. Насколько он меньше старого, чем лучше и чем хуже? Мы взяли микровнедорожники нынешнего и предыдущего поколений и загнали их за МКАД. Ведь настоящее бездорожье всё ещё можно найти у границ любого города.

Начнём с очевидного – дизайнеры Suzuki попали в самый центр мишени ожиданий потенциальных покупателей, причём не только фанатов марки, но и обычных автолюбителей с улицы. Стоит выехать с парковки и восторженные взгляды гарантированы. Малыша рассматривают со всех сторон, фотографируют и почему-то сравнивают с Mercedes-Benz Gelandewagen: «О, да это же мини-Гелик…»

Нет, друзья! Нет и ещё раз нет! Не оскорбляйте Suzuki Jimny столь неуместным сравнением. «Джимни» в отличие от Gelandewagen остался собой, не превратившись в почти городской кроссовер, скрывающийся под личиной брутального внедорожника.

Рама, передний и задний мосты, кондовый парт-тайм с понижайкой – всё на месте. Даже задние тормоза остались барабанными. Кроме того, рисуя кузов четвёртого поколения, японцы ни разу не оглянулись на немецких коллег, ведь у них есть своя, куда более древняя история. Форма передка, расположение фар и передние поворотники, скорее, скопированы с первого поколения Suzuki Jimny LJ10, вышедшего в 1970 году.

Вертикальные прорези радиаторной решётки – это LJ20 (рестайл 1972 года). А крышка капота, совершенно плоское на первый взгляд ветровое стекло, простые панели почти квадратного кузова ближе всего к легендарному Suzuki Samurai – второму поколению миниатюрного внедорожника (SJ30), стартовавшему в 1981 году. То есть всего на два года позже Gelandewagen, который в 1979-м вышел на гражданский рынок.

Да и приборная панель, учитывая поправку на современность, – копия «самурайской», и не беда, что из-за красноватой подсветки она читается хуже безликой, зато более контрастной панели прежнего Jimny. Особый восторг – поручень для штурмана над бардачком, он тоже переехал на торпедо прямиком с «Самурая». Климат-контроль вместо кондиционера да ещё и с собственным дисплеем – шикарно!

Кнопки стеклоподъёмников, о которые все вечно бились коленкой, перенесли на центральную консоль, как у Jeep Wrangler, – отлично. Может быть ещё съёмные двери и крышу сделать? Оседлав ретроволну, дизайнеры вернули даже рычаг переключения режимов трансмиссии, потеряв дополнительный подстаканник, что в тесном салоне весьма ощутимо. Да и пользоваться кнопками предыдущего Jimny было намного проще.

При этом к сервоприводам претензий нет – срабатывают они быстро и чётко. Лучше бы дизайнеры придумали подходящий по стилю декор для медиасистемы, копипастом перенесённой с Suzuki Vitara.

Она выглядит совершенно чужеродным элементом, а толстая глянцевая рамка дисплея никак не вписывается в общую картину. Даже дилерское головное устройство старого Jimny казалось более гармоничным, не говоря уже о том, что неродная мультимедиа на базе Android работает быстрее и у неё более развитый функционал (хотя без кнопок на руле управляться с ней непросто).

Большой трёхспицевый руль четвёртого поколения вновь отсылает к эпохе «Самураев». Управление музыкой, телефоном и круиз-контролем на нём присутствует, но он по-прежнему не настраивается по вылету, только по углу наклона. Впрочем, комфортные широкие кресла с хорошей боковой поддержкой и без вылета позволяют устроиться значительно удобнее, чем раньше, а с электроусилителем (вместо гидроусилителя третьего поколения внедорожника) легче крутить руль на парковке.

Просторнее стало и водителю, и переднему пассажиру, но сзади, как и прежде, очень тесно. Дополнительные сорок миллиметров между рядами не сделали Jimny по-настоящему четырёхместным. Так что в формуле посадки 2+2 лучше обойтись без последней двойки, иначе в багажник ничего не войдёт, ведь его минимальный объём – 85 литров вместо былых 113. Зато максимальный объём вырос с 816 до 830 литров (жаль, что не изменилась неудобная схема складывания задних сидений).

Мы надеялись, что нижняя подушка будет откидываться вперёд, но складываются лишь спинки, а ровный пол получается только с помощью съёмного контейнера, который увеличивает высоту погрузки. Ну что ж, пусть так. Ведь этот контейнер сам по себе – полезная штука. В него убирается всякая мелочь, а вытаскивается он одним движением, открывая привычный подвал за порогом двери багажника.

Кстати, выше пояса сзади теперь только голые стены, но ничем не защищённый металл, окрашенный в цвет кузова, легко поцарапать. Выглядит, конечно, веселее, но сразу понятно, что львиная доля бюджета ушла на чистое искусство, вынудив экономить на мелочах.





Например, новый рычаг селектора автоматической трансмиссии с линейным переключением смотрится отлично, но постоянно проскакивает мимо «Драйва» в режим L — старая лесенка была практичнее. И конечно, мы ждали, что появится кнопка запуска двигателя, ну или хотя бы простенький ключ с открытым жалом заменят на складной. К четырёхступенчатому автомату претензий как не было, так и нет.

И в пробках, и на трассе он работает чётко, задержки небольшие, а переключения плавные. Правда, шумоизоляция так и не появилась. Новый Jimny с 1500-кубовым мотором на целых 17 л.с. мощнее, разгоняется гораздо лучше… но громче. Причём подвывает не только двигатель, трансмиссионные шумы тоже стали заметнее. Может после рестайлинга станет потише, ведь комфортная скорость заметно возросла.

Если на старом «Джимни» без всякого круиз-контроля обычно держали 70–80 км/ч, то на новом непроизвольно подбираешься к 90 км/ч. Причина не только в 102-сильном моторе — внедорожник стал заметно стабильнее на трассе. Его почти не мотает в колее и меньше раскачивает ветром встречных фур. Что ни говори, а расширение колеи на 40 мм пошло на пользу. Да, действительно, руль по сравнению с предыдущим поколением стал пустым в околонулевой зоне…

…Но ведь и подруливать не приходится, а в поворотах реактивного действия вполне хватает. Кстати, хорошо настроенная система динамической стабилизации даёт водителю больше свободы, но вовремя и без нарочитой резкости осаживает рискового драйвера.

Так что, для того чтобы снять управляемый занос, в старом Jimny электронику пришлось отключать, а новый позволял мести хвостом и при стандартных настройках. Четвёртое поколение стало комфортнее на асфальте и не так подробно транслирует микрорельеф, но стоит съехать с трассы – и пятая точка ощущает недостаток энергоёмкости. Если в старом Jimny просто трясёт, то в новом появляется реальная перспектива лишиться позвоночника.

Рулевой демпфер, конечно, облегчает жизнь на ухабистой грунтовке, но всё равно хочется отправить тех, кто занимался подвеской, на практику в Тольятти. В кои-то веки японцам есть чему поучиться у конструкторов «Нивы». И там, где российский внедорожник легко разгоняется до 80 км/ч, на японском крадешься со скоростью 30–40. А когда вслед за старым мы пустили по свежескошенному кукурузному полю новый «Джимни», стало совсем невмоготу – пробой за пробоем, никакого удовольствия.

Немного обидно, ведь, кроме слишком уж мягкой подвески, придраться не к чему. Колёсная база не изменилась, клиренс стал на 20 мм выше, при этом четвёртое поколение на 50 мм короче. Свесов почти нет, ход подвесок огромный, геометрия идеальная (углы въезда/съезда – 37 и 49 градусов, что больше прежнего на 2 и 3 градуса соответственно). Бамперы сделаны из прочного пластика вместо тонкой окрашенной в цвет кузова пластмассы, ломавшейся при любом контакте с рельефом.

Отлично защищены пороги и колёсные арки. А отрывать снизу и у прежнего Jimny было нечего, разве что сами мосты, но для этого надо очень стараться.

Вспомнив, что настоящие мастера трофи «берут умом, а не газом», мы отправились поглубже в лес. Если ездить на Jimny вдумчиво, то преград для него не существует. Идеально читаемые габариты и размер, сравнимый с квадроциклом, позволяют пробираться по таким тропкам, где обычные УАЗ, Toyota или Jeep просто не помещаются. Всё, что нельзя проехать в лоб, легко обойти по краю. Крутящий момент нового мотора – 130 Нм против 110 Нм у старого.

Но небольшое преимущество в тяге на низах всё же ощущается, как и дополнительные миллиметры и градусы – смелее падаешь в колею, позже упираешься в косогор, а электроника хорошо помогает справляться с диагональным вывешиванием. Главное – не положить узкую машинку на бок. Ещё один плюс нового Jimny – система помощи при спуске… Вообще, всё четвёртое поколение состоит из таких маленьких плюсов: +17 лошадей, +20 мм клиренса, +40 мм между рядами, +14 литров объёма багажника.

Цена – это единственный ощутимый минус, кроме расслабленных амортизаторов и пружин, которые легко поменять на хороший тюнинг-комплект. Внедорожник третьего поколения в максимальной комплектации к концу продаж в марте прошлого года стоил 1 279 950 рублей, а нынешний топовый Suzuki Jimny с учётом доплаты за двухцветную окраску обойдётся в 1 729 990 рублей. То есть как неплохой средний кроссовер с полным приводом в комплектации выше среднего.

Однако квота на 2019 год в 630 автомобилей выбрана полностью, а комплектацию с автоматом придётся ждать от трёх до шести месяцев. При этом единственный идейный соперник Jimny на нашем рынке – двухдверный Jeep Wrangler – даже в базе почти вдвое дороже. Впрочем, вряд ли кто-то станет покупать Suzuki Jimny из чистого прагматизма. Его выбирают по любви, а настоящая любовь в сравнениях не нуждается.

Текст: Григорий Алёшин, фотографии: Артём Ачкасов