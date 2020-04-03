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Новости   3 апреля 2020   

Чем Cadillac XT6 отличается от большого Эскалейда?

Ну вот зачем Cadillac понадобился ХТ6 и чем он отличается от следующего за ним Escalade? Те же капитанские кресла второго ряда, просторный третий ряд, множество функций и опций…

Да, но в ХТ6 они доступны без доплаты за неразрезной задний мост и посредственную управляемость тяжёлого дредноута.

Продолжение — в апрельском номере журнала «4X4 CLUB»! Для тех, кто не планирует выходить из дома, мы подготовили его электронные версии.



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