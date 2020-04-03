У Hyundai Tucson появился новый бонус перед Kia Sportage

Кроссовер KIA Sportage, оснащенный 2,0-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с., больше не предлагается российским покупателям. В богатой комплектации Premium такие машины продавались за 2 304 900 рублей.

Как пишет портал Wroom.ru, на дизельный «Спортаж» приходилось лишь 2-3% спроса.

Большая часть клиентов предпочитает бензиновые моторы: объемом 2,0 литра (150 л.с.) или 2,4 литра (184 л.с.). Правда, у «родственного» кроссовера Hyundai Tucson для российского рынка дизельная версия осталась.

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Да, но в ХТ6 они доступны без доплаты за неразрезной задний мост и посредственную управляемость тяжёлого дредноута.

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