Корейский кроссовер взял премию «Всемирный автомобиль года — 2020»

В список номинантов премии World Car of the Year (WCOTY) изначально входил 31 автомобиль. В итоге, пройдя череду отсевов, в общем зачете лучшим оказался корейский Kia Telluride.

Жюри отметило корейский кроссовер за просторный удобный салон, а также за уникальное сочетание цены и качества.

Замкнули тройку лидеров Mazda 3 и Mazda CX-30. Притом Mazda 3 вдобавок получила специальную премию за лучший дизайн.







В классах «Спортивный автомобиль года» и «Люксовый автомобиль года» не было равных электрическому седану Porsche Taycan.

В четвёртой номинации — «Городской автомобиль года» — тоже победил электромобиль: приз взял Kia Soul EV.

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