Telluride: большой тест большого кроссовера Kia

«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я», – вот так или примерно так можно описать мою реакцию на появление KIA Telluride на американских дорогах. Кто бы мог подумать, что я буду буквально сворачивать шею, рассматривая новую модель от KIA, являющуюся, как считают некоторые, оптимальным выбором семьянина со стажем, у которого минимум двое детей, собака и… Боже, неужели это обо мне?!

У одного из американских дилеров марки я разговорился с руководителем отдела продаж. Он рассказывал об успешном старте продаж нового трёхрядного кроссовера. В конце беседы продавец так разгорячился, что заявил: «Всё, к чему прикасается KIA, превращается в золото!» Неужели корейцам и в самом деле удалось разгадать формулу успешной работы на крупнейшем автомобильном рынке мира? Ведь в последнее время, надо признать, откровенных провалов у них действительно не было.

Если бы меня попросили написать техническое задание на проектирование идеального семейного автомобиля, я начал бы так: «У него должно быть семь, а лучше восемь мест. Мощный мотор и опциональный полный привод. Просторный третий ряд, доступный даже для взрослых. Багажник, при разложенном третьем ряде вмещающий хотя бы пару средних чемоданов. Ну и цена в диапазоне от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от комплектации». На первый взгляд, ничего сложного, но дьявол, как всегда, в деталях.

Старожилы сегмента давно научились соответствовать ожиданиям покупателей, и в последние годы на территории Северной Америки уверенно сохраняют лидерство Ford Explorer и Toyota Highlander. А между тем, откусить от этого пирога стремятся многие, и в борьбу включаются всё новые и новые производители. К примеру, три года назад Volkswagen представил семиместный Teramont, а Subaru решила войти в одну реку дважды и запустила новый большой кроссовер Ascent.

KIA формально имеет в модельной линейке целых два трёхрядных автомобиля. Правда, они не лишены недостатков: Sorento, как ни крути, слишком мал, и третий ряд у него детсадовский, а Mohave давно пора на пенсию, но он пытается сохранить позиции с помощью довольно неожиданных рестайлингов. Концепт нового кроссовера Telluride был представлен в Детройте в начале 2016 года.

С платформой мудрить не стали – взяли тележку от Sorento и растянули, а вот над внешностью колдовали долго и, надо признать, весьма успешно. Машину рисовали в собственном дизайн-центре KIA в калифорнийском Ирвайне. При пятиметровой длине (5 001 мм) и почти двухметровой ширине (1 989 мм) Telluride стал самым большим KIA в истории. Но это не основное его преимущество. На мой взгляд, куда важнее, что дизайнерам удалось избежать безликости, свойственной большинству конкурентов.

Есть в облике кроссовера что-то притягательное, хотя сразу и не понять, в чём тут секрет. Огромная хромированная решётка радиатора в сочетании с вертикальными фарами, окантованными прямоугольниками ходовых огней, формирует агрессивный и в то же время надёжный образ, а L-образные задние фонари вроде бы и встречались на других автомобилях, но именно в случаеTelluride получились предельно гармоничными.

Впрочем, возможно, секрет его обаяния кроется в названии. Ведь Telluride, как и многие модели концерна, назван в честь географического места на территории США.

Город Telluride является административным центром округа Сан-Мигель в юго-западной части штата Колорадо, и своё имя получил благодаря найденным в этих краях минералам теллурида золота, которые поначалу и за ценную породу никто не принимал. Это уж потом за него развернулась настоящая битва… Кто знает, возможно, кроссовер ждёт похожая судьба.

Несмотря на то что соплатформенный Hyundai Polisade во внутрикорпоративной табели о рангах располагается чуть выше и ему положен более качественный салон, Telluride не ударил в грязь лицом. Верхняя часть торпедо отделана мягким пластиком с имитацией строчки.

Напротив пассажира расположена панель, отделанная деревом, очень умело притворяющимся настоящим. Фактура настолько близка к натуральной, что, даже понимая, что деревом она быть никак не может, всё равно в глубине души сомневаешься: «Ну а вдруг?» Правда, ниже поясной линии появляется жёсткий пластик, но на вид он тоже весьма неплох. Зона под рукой водителя покрыта чёрным рояльным лаком, который, как ни странно, совсем не маркий.

Дизайн отдельных элементов хотя и является заимствованным, но менее эффектным от этого он не становится. Взять хотя бы два угловых поручня слева и справа от селектора КПП, хорошо знакомые владельцам Porsche Cayenne (позже успешно перекочевавшие и в салон Mercedes-Benz GLE). В Telluride на них размещены регуляторы подогрева и вентиляции сидений. Да и кнопки с хромированным напылением, отвечающие за выбор режимов работы мультимедиа, тоже почти мерседесовские.

Даже если предположить, что все эти цитаты не случайны, то это не только не оттолкнёт будущих покупателей, а скорее, наоборот, привлечёт. Хорошо знакомая по другим моделям KIA мультимедиасистема отличается быстрыми откликами и качественной графикой. Экран диагональю 10,25 дюйма, доступный уже в следующей за базовой комплектации, позволяет разделить поверхность на три зоны, чтобы, например, не переключаться между навигацией и радио.

И вообще, по части умных фишек KIA соперничает с самой Skoda, отключая динамики на втором и третьем рядах, чтобы родители могли слушать музыку, не мешая детям спать в долгой поездке. Ну а если дети бодрствуют и заигрались, то папа, наоборот, может докричаться до них, усилив свой голос с помощью внутреннего спикерфона Driver Talk. За доплату можно дооснаститься проекционным дисплеем и 630-ваттной музыкой Harman Kardon.

При этом автоматической парковки нет даже за доплату. Зато в максимальных версиях доступен вывод на экран изображения с боковых камер, отслеживающих наличие автомобилей в соседних полосах.





На втором ряду места столько, что при росте в 185 см, усевшись за водителем, можно почти полностью вытянуть ноги. Этим простором можно или поделиться с обитателями третьего ряда, или, наоборот, изменить угол наклона спинки до полулежачего положения. Традиционно для машин такого формата доступен второй ряд с двумя капитанскими сиденьями.

Кроме того, к вашим услугам опциональные механические шторки для окон и климат-контроль, размещённый на потолке, как и дефлекторы обдува. Сенсоры движения напоминают о наличии пассажиров на втором и третьем рядах, что даже при желании не даст забыть детей в салоне автомобиля.

Для входа на галёрку достаточно нажать одну из кнопок либо на верхней части спинки, либо на боковой части подушки дивана, чтобы подпружиненное сиденье прыгнуло вперёд и наклонилось. Отличная альтернатива премиальным и ужасно медлительным электроприводам. Объём багажного отсека составляет 595 литров, а в качестве бонуса предлагается внушительный подпол, где можно разложить мелочевку или спрятать что-нибудь от домочадцев.

Несмотря на отсутствие электрорегулировок второго и третьего рядов, их можно сложить кнопками из багажного отсека и получить ровную грузовую поверхность.

К минусам я бы отнёс невозможность наклонять сиденье, если на нём размещено детское кресло. Многие производители уже научили такие сиденья кивать вперёд вместе с креслами, но у KIA такого фокуса в арсенале нет. В списке опций также нет никаких развлекательных систем для пассажиров второго и третьего рядов, а ведь они так часто бывают нужны в дальней дороге. Что говорить, даже ставших почти обязательными для американских кроссоверов потолочных мониторов детям не полагается.

Отдельно стоит отметить регулировку скорости открытия двери багажника, которая часто бывает нерасторопной. Telluride позволяет ей двигаться с обычной скоростью или быстро. Да и функция регулировки высоты подъёма двери багажника реализована гениально. Достаточно вручную опустить её на нужную высоту, нажать и некоторое время удерживать кнопку управления электроприводом, чтобы система запомнила нужное положение.

За безопасность в Telluride отвечают семь подушек, мониторинг мёртвых зон и камеры кругового обзора. Помимо базового набора, кроссовер имеет систему предотвращения столкновений с попутными автомобилями при перестроениях и автоматического торможения при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, он может самостоятельно держаться в потоке, двигаться посередине полосы и подстраиваться под ограничения скорости.

Под капотом безальтернативный атмосферный V6 3.8 GDI (291 л.с.) восьмиступенчатый автомат собственной разработки, передний или полный привод, подвеска Макферсон спереди и многорычажная сзади.

Клиренс в 200 мм позволяет чувствовать себя относительно спокойно на лёгком бездорожье, а электрогидравлическая муфта превращает автомобиль из полностью переднеприводного в полноприводный с равным распределением момента между осями в режиме виртуальной блокировки. На ходу Telluride ведёт себя предельно законопослушно.

На парковочных скоростях руль пустоват, однако с ростом скорости электроусилитель добавляет ему тяжести. Впрочем, обратной связи от этого больше не становится. С ростом скорости ощутимо проявляется недостаток шумоизоляции, зато Telluride отлично держит прямую и проглатывает крупные неровности, а вот мелкие стыки часто пробиваются в салон.

Заявленные динамические характеристики впечатляют – 7,2 секунды до сотни, но реакции на газ весьма сглаженные, особенно на старте – V-образная шестерка гудит будто вполголоса, видимо стараясь не разбудить детей. В общем, нам так и не удалось добиться паспортных параметров разгона, хотя не думаю, что типичный владелец этого кроссовера будет гнаться за десятыми долями секунд.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что успех на североамериканском рынке Telluride гарантирован, потому что он полностью отвечает потребностям потенциальных покупателей и по целому ряду позиций предлагает больше, чем его конкуренты.

Результаты 2019 года показывают, что продаётся кроссовер неплохо, понемногу наращивая темп (хотя до лидеров ему всё ещё далеко). Появление новинки в нашей стране пока под вопросом. Управляющий директор KIA Россия Александр Мигаль считает, что логичнее было бы привезти рестайлинговый Mohave, потому что у нас в этом классе дизель пользуется большим спросом, к тому же он уже прошёл сертификацию. Нам остаётся лишь надеяться, что рано или поздно очередь дойдёт и до Telluride.

Текст: Алексей Дмитриев, фотографии компании-производителя