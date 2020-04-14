Первый кроссовер из Турции: мы знаем, каким он будет

В списке автомобильных марок грядёт пополнение. Вскоре на рынок должен выйти новый бренд TOGG из Турции. Заниматься турецкая компания планирует строго электромобилями.

Первый прототип президент страны Реджеп Тайип Эрдоган представил ещё под занавес прошлого года.

А сейчас TOGG запатентовал дизайн своего первого кроссовера, который нарисовали специалисты ателье Pininfarina. Сама машина появится примерно через 2-3 года.

Характеристики раскрыты довольно скупо. Известно, что турки разработали собственную платформу, в которую могут быть встроены один или два электромотора.







Также новоиспечённый бренд обещает автопилот третьего уровня, запас хода от 300 до 500 километров, а в перспективе — целую гамму электромобилей.

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