Новый Toyota Harrier: удивительный дизайн и другая платформа

С 2013 года Toyota Harrier перестал быть близнецом Lexus RX: третье поколение модели стало аналогом Toyota RAV4. А сейчас появилась машина четвёртого поколения. Она построена на модульной платформе GA-K, которую уже используют новые Camry и RAV4.

В плане дизайна свежий Harrier максимально отошёл от RAV4, а оформлением передка кроссовер вообще напоминает флагманский седан Crown.

Новинка оказалась длиннее (+15 мм), шире (+20 мм) и ниже (-30 мм)предшественницы. При этом, благодаря растянутой на 3 сантиметра колёсной базе, салон должен стать просторнее. Правда, 7-местной версии, которую ждали поклонники, видимо не будет.







В списке моторов основным заявлен двухлитровый атмосферник (171 л.с.), с которым сочетается вариатор. Привод традиционно может быть передним или полным. Также для заказа будет доступна гибридная версия, построенная вокруг 2,5-литрового двигателя (178 л.с.).

В интерьере ставка сделана на строгий лаконичный дизайн и максимально дорогие отделочные материалы. Формально старт продаж намечен на июнь, но по понятным причинам отгрузки машин дилерам могут быть перенесены на более поздний срок.

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