Hyundai сделал для России спецверсию кроссовера Tucson

Российский офис марки Hyundai представил кроссовер Tucson Way. Это спецверсия, которая будет выпущена ограниченным тиражом. По оснащению новинка представляет собой нечто среднее между комплектациями Family и Lifestyle.

Исполнение Way стоит на 50 тысяч дороже, чем версия Family, но на 45 тысяч дешевле, чем Lifestyle. Заказать его можно только для машин с бензиновым мотором и автоматической коробкой.

От Lifestyle спецверсия получила светодиодные фары, парктроники спереди и сзади, электропривод складывания зеркал, регулировку пассажирского сиденья по высоте, а также авторежим передних стеклоподъемников.







Но главное отличие — в медиасистеме Яндекс.Авто: у неё восьмидюймовый тачскрин, фирменная навигация, голосовой помощник и поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Стартовый ценник Hyundai Tucson Way — 1 749 000 рублей.

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