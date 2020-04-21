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Новости   21 апреля 2020   

У Kia Seltos появились «народные» варианты

Калининградский завод «Автотор» перевёл производство кроссоверов Kia Seltos на полный производственный цикл — со сваркой и окраской кузовов. До этого машины делали по принципу крупноузловой сборки, получая уже сваренный и окрашенный кузов.

С переходом на полный цикл дилерам начали отгружать базовую версию Селтоса: с бензиновым мотором 1.6 (123 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом.



За базовый переднеприводный Seltos просят 1 120 000 рублей, доплата за коробку-автомат» — 40 тысяч. За самый доступный полноприводный вариант придётся отдать 1 260 000, а сочетание полного привода и автоматической коробки стоит 1 310 000.

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